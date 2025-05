Giả danh công an đọc lệnh khởi tố qua video, lừa cụ bà ở Sơn La gần 200 triệu

Bà L. (77 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) may mắn thoát khỏi cú lừa 200 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi video từ kẻ giả danh công an, đọc lệnh khởi tố bị can đối với bà.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, bà Phạm Thị L. (77 tuổi, trú tại thị xã Mộc Châu) đã nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi là một người đàn ông tự nhận là cán bộ Công an TP Hà Nội và thông báo rằng bà L. đang bị điều tra vì có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Sau khi trò chuyện qua cuộc gọi thoại, nhóm lừa đảo tiếp tục gọi video cho bà L. Trong cuộc gọi này, nhóm này mặc trang phục công an nhân dân và quay cảnh trụ sở làm việc giống thật, nhằm tạo lòng tin tuyệt đối nơi bà L., buộc bà làm theo mọi chỉ dẫn của chúng. Lực lượng chức năng giải thích cho bà L. về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CACC) Theo cơ quan công an, nhóm lừa đảo đã dàn dựng cảnh đọc lệnh khởi tố vụ án và khởi tố bị can, sau đó yêu cầu bà L. chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản mà chúng cung cấp. Vì quá lo sợ trước những lời đe dọa, bà L. lập tức mang toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 200 triệu đồng ra ngân hàng để chuyển cho các nhóm lừa đảo. Tuy nhiên, trước khi đến ngân hàng, bà L. đã ghé Công an phường Thảo Nguyên để xin tư vấn. Tại đây, sau khi lắng nghe bà trình bày toàn bộ sự việc, cán bộ công an đã nhanh chóng xác định bà đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Viên Minh