Hà Nội: Khách mất xe SH tại quán cà phê, quản lý nói 'phải tự bảo quản'

Chị Vũ Thị Thu Hải trình bày việc vào quán uống cà phê và bị mất xe SH, ban đầu quản lý của quán nhận trách nhiệm nhưng sau đó lại nói không có trách nhiệm gì về việc xe của chị bị mất.

Theo phản ánh của chị Vũ Thị Thu Hải (SN 1980, ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), khoảng 18h30 ngày 9/4, chị cùng nhóm bạn có vào quán và sử dụng dịch vụ đồ uống tại SPHINX HOUSE, ở số 67 đường Hồng Tiến (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo chị Hải, có 8 người trong nhóm của chị đã vào quán và để xe máy ở trước cửa. Tại quán, các nhân viên hướng dẫn lên tầng 2 ngồi và sử dụng đồ uống tại đây. Chị Hải kể, khi đang uống nước, một nhân viên nữ lên mượn chìa khóa của một người trong nhóm để dắt gọn xe vào.

Vỉa hè trước quán nơi chị Vũ Thị Thu Hải bị mất xe.

Nghe nữ nhân viên của quán nói vậy, một người trong nhóm đưa chìa khóa cho bạn nữ này. Cũng theo chị Hải, khi vào quán, xe của người bạn đưa chìa khóa cho nhân viên và xe của chị để cạnh nhau. Lúc sau, nhân viên này trả lại chìa khóa cho bạn của chị Hải.

“Đến khi ra về, xuống vị trí để xe thì không thấy xe của tôi. Lúc đó tôi đã gọi quản lý của quán hỏi xe của chị đâu, người này hốt hoảng tra lại camera và sang nhờ hàng xóm cùng tra camera, sau đó xác nhận có 2 người lạ mặt đã phá khóa cổ và dắt xe đi", chị Hải kể.

"Tôi có hỏi vì sao không trông xe cho khách thì người quản lý nói là do quán mới mở, không thuê người trông nom sợ phát sinh chi phí... mong chị thông cảm. Khi đó chúng tôi gọi người quản lý vào để xác nhận việc xử lý như thế nào với tài sản của tôi thì bạn quản lý nói, nếu 1 đến 3 ngày mà không tìm lại được xe, bạn đó bồi thường tài sản cho tôi là 50-70% giá trị của xe ở thời điểm hiện tại", chị Hải thông tin.

Tuy nhiên, cũng theo chị Hải, khi hai bên đang viết bản cam kết, có một bạn nam xuất hiện tự giới thiệu tên Đức, là quản lý quán.

"Người này nói quán sẽ có trách nhiệm với tôi và mong việc thỏa thuận cần có bên thứ 3 (công an chứng kiến) mới có giá trị", chị Hải kể và cho biết sau đó cùng người quản lý này đến công an làm việc.

"Khi bạn Đức làm việc xong với Công an phường Bồ Đề, tôi có hỏi: Bây giờ chị muốn em trả lời em chịu trách nhiệm như thế nào với tài sản của chị đã mất?, bạn này trả lời: Tôi đã hỏi luật sư và tôi không có trách nhiệm gì về việc xe của chị bị mất", chị Hải kể lại.

Quán chỉ kinh doanh cà phê, khách phải bảo quản tài sản?

"Tôi trả tiền để sử dụng dịch vụ của quán, nếu không có thỏa thuận tự bảo quản tài sản thì quán phải có trách nhiệm với việc trông giữ tài sản để tôi yên tâm trải nghiệm dịch vụ chứ không thể phủi bỏ trách nhiệm như vậy được", chị Hải bức xúc.

Trao đổi với PV VietNamNet qua điện thoại, người quản lý quán tên Đức nói: “Đăng ký kinh doanh của quán có phải trông giữ xe đâu".

Người này còn cho rằng, đấy là xe, là tài sản của khách, chủ xe phải bảo quản. Quán không trông xe, chỉ bán cà phê thôi.

Một lãnh đạo Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) cho biết: “Công an đã nắm được thông tin về vụ việc. Chúng tôi hướng dẫn khách và chủ quán nên có thỏa thuận dân sự bồi thường. Công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tới Công an quận Long Biên để giải quyết theo thẩm quyền”.