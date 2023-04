Hơn 1.600 nhà hư hại, Sa Pa ngập do mưa lớn

1.635 nhà ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc bị tốc mái; nhiều tuyến phố ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) ngập khoảng 2 tiếng do mưa lớn.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đêm 28 và ngày 29/4, hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, mưa đá, giông lốc như Văn Chấn (Yên Bái) 130 mm, Thọ Sơn (Phú Thọ) 85 mm, Đàm Thủy (Cao Bằng) 80 mm, Phố Lu (Lào Cai) 75 mm.

Tại Lào Cai, trận mưa lúc 21h hôm qua khiến một số tuyến phố như Trần Hưng Đạo, An Dương Vương, Võ Nguyên Giáp, Lương Định Của ngập 30-50 cm. Giao thông tê liệt, nước tràn vào nhà dân. Đến 23h, nước rút.

Mưa đá, giông lốc cũng làm tốc mái hàng nghìn nhà, nhiều nhất là Thái Nguyên gần 600; Yên Bái, Phú Thọ mỗi tỉnh khoảng 250; Tuyên Quang gần 200; Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên mỗi tỉnh khoảng 120 nhà.

Đường trung tâm thị xã Sa Pa ngập, tối 29/4. Ảnh: Laocaitv

Hơn 2.500 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, trong đó Phú Thọ hơn 1.300 ha, Yên Bái 560 ha, Tuyên Quang hơn 450 ha. Ngoài ra, 11 trường học ở Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên bị hư hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái tiếp tục mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.

Miền Bắc lập hạ từ ngày 6/5. Dự báo tháng 5 nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Miền Bắc và Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.