Lý do bất ngờ giúp "cô gái Việt tóc hồng" trúng vai trong phim Hollywood

Quinn Trúc Trần - nữ diễn viên 9X người Việt - gây chú ý khi góp mặt trong phim Hollywood phát sóng trên Netflix thời gian tới.

Quinn Trúc Trần sinh năm 1994, từng được biết đến qua vai cô em gái ngổ ngáo của Thái Hòa trong phim điện ảnh Chàng vợ của em (2018). Thời gian sau, cô gặp nhiều khó khăn khi hoạt động nghệ thuật và "im hơi lặng tiếng" trong suốt 4 năm qua.

Gần đây, Quinn Trúc Trần gây chú ý khi xuất hiện trong phim A tourist's guide to love do ê-kíp Hollywood thực hiện với bối cảnh ở Việt Nam. Trailer phim được công bố hôm 28/3 lập tức được khán giả Việt quan tâm khi giới thiệu loạt cảnh đẹp của Việt Nam như sông Thu Bồn ở Hội An, thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), chợ Bến Thành (TPHCM), làng quê Hà Giang...

Nữ diễn viên Quinn Trúc Trần (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về sự trở lại màn ảnh, Quinn Trúc Trần hào hứng cho biết đã khá lâu rồi cô mới được tham gia một dự án dài hơi. Thời gian qua, nữ diễn viên giữ bí mật về vai diễn trong A tourist's guide to love vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả.

"Vai diễn lần này có đôi chút giống với hình tượng của tôi trong "Chàng vợ của em" nhưng sẽ có nhiều điều thú vị hơn", nữ diễn viên hé lộ.

Chia sẻ về cơ duyên góp mặt trong A tourist's guide to love, Quinn Trúc Trần cho biết đó là một sự tình cờ khi tham gia casting phim. "Lúc đi thử vai, đạo diễn có bảo với tôi rằng ông ấy không muốn tìm một cô gái có ngoại hình quá thuần châu Á. Ê-kíp từng tìm nhiều diễn viên nữ có tóc đen, phong cách nữ tính nhưng đạo diễn không đồng ý cho tới khi gặp tôi. Hơn nữa, màu tóc hồng của tôi lúc đó phù hợp với tạo hình mà đạo diễn muốn. Tôi cảm thấy may mắn vì những gì đạo diễn cần thì tôi lại có nên mới có thể góp mặt trong phim", Quinn Trúc Trần chia sẻ.

Quinn Trúc Trần xuất hiện trong trailer "A tourist's guide to love" (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây cũng là lần đầu Quinn Trúc Trần tham gia một dự án phim quốc tế. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô phải học thoại tiếng Anh, sử dụng ngôn ngữ này trong suốt quá trình làm việc. Mặc dù có vốn tiếng Anh tốt khi từng là du học sinh tại Úc, thế nhưng khi làm việc với ê-kíp sử dụng tiếng Anh kiểu Mỹ, cô cũng phải mất một thời gian để làm quen.

"Đó chỉ là một chút khó khăn mà tôi gặp phải. May mắn là cả ê-kíp ai cũng tài năng và có kinh nghiệm về phim ảnh. Vì vậy, tôi tự thấy mình càng phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn", Quinn Trúc Trần nói thêm.

Hình ảnh mới của Quinn Trúc Trần trong năm 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những năm vắng bóng màn ảnh, Quinn Trúc Trần tích cực trau dồi bản thân. Sau vai diễn trong Chàng vợ của em, cô thừa nhận mình như mất đi khả năng diễn xuất, không còn được tự tin như trước.

Nhìn rõ được điều bản thân còn thiếu, Quinn Trúc Trần theo học nhiều khóa diễn xuất để trau dồi chuyên môn, tiếp tục theo đuổi đam mê. Bên cạnh việc tham gia các dự án phim nhỏ, cô cũng thử sức trong các MV để có thêm kinh nghiệm. Về phong cách, Quinn Trúc Trần cũng từ bỏ hình ảnh tinh nghịch trước đây để theo đuổi hình tượng quyến rũ, trưởng thành hơn.