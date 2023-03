Song Hye Kyo và Han So Hee cùng mặc váy đen: Đàn chị quá an toàn, cô em lấn át với vẻ 'tắc kè hoa'

Nhìn lại những lần Song Hye Kyo và Han So Hee diện váy đen sẽ thấy rõ sự khác biệt về phong cách.

Thông tin Song Hye Kyo và Han So Hee chuẩn bị có dự án phim chung hiện đang thu hút đông đảo sự chú ý từ phía dân tình. Không chỉ đọ tài diễn xuất trên màn ảnh, việc cả 2 sánh đôi còn tạo ra cuộc cạnh tranh về sắc vóc. Netizen mới đây đã đặt lên bàn cân so sánh cả 2 nàng mỹ nhân khi diện váy đen và thành công thu thập được nhiều điều bất ngờ.

Song Hye Kyo

Đại thành công trong việc hóa 'thiên nga đen' của Song Hye Kyo chắc hẳn là lần cô diện váy đen tại sự kiện của Chaumet vào giữa năm ngoái. Song Hye Kyo hôm đó khiến người ta phải ngạc nhiên bởi vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp tại bữa tiệc xa hoa của thương hiệu trang sức cao cấp. Dáng váy 2 dây không làm khó bà Song, nó giúp cô khoe được vai trần và 'hack' dáng yêu kiều với thân váy xòe bồng bềnh

Song Hye Kyo cực kì yêu thích váy đen 2 dây. Đếm không xuể số lần cô khoe sắc vóc bên phom váy này, và hầu như lần nào cũng thành công. Vẫn là kiểu makeup nhạt, màu tóc đen toát lên nét đẹp sang trọng và trưởng thành, Song Hye Kyo trong bộ ảnh năm ngoái được khen nhờ visual 'lão hóa ngược'

Khác biệt nhất chắc có lẽ là lần Song Hye Kyo tham dự fashion show của Fendi. Cô diện 1 chiếc váy đen không thể an toàn hơn, tuy nhiên vớt lại là makeup look sắc sảo thu hút sự chú ý. Dù tô son trầm nhưng Song Hye Kyo vẫn không toát lên được nét cá tính, phá cách như thế hệ trẻ

Và hành trình chinh phục váy đen của Song Hye Kyo luôn được tóm tắt trong 2 từ: sang trọng nhưng an toàn. Nhìn lại sẽ thấy, bà Song của hiện tại đã chịu bước ra khỏi ranh giới 'công sở' khá nhiều. Song Hye Kyo trong quá khứ thường gắn liền với những mẫu váy đen siêu kín đáo và trưởng thành. Visual thì trẻ xinh, makeup ngọt ngào nhưng phom váy lại rất đứng tuổi

Kết lại, trong mọi dáng váy đen, Song Hye Kyo hợp nhất với váy 2 dây có chất liệu mềm mại và phóng khoáng. Nữ diễn viên thường đeo trang sức to bản sáng màu, vậy nên váy với cổ chữ V lại càng tôn lên thần thái của cô

Han So Hee

Khác với Song Hye Kyo, Han So Hee lại hoàn toàn phá cách mỗi lần diện váy đen. Không hổ danh là Đại sứ Balenciaga - thương hiệu có những trò quái dị, Han So Hee khi diện váy đen cũng siêu ma mị và cool. Hình ảnh cô nàng khoác váy liền màu đen xuất hiện tại fashion show của Balenciaga cuối năm ngoái đến giờ vẫn rất hot vì quá ngầu

Về với đời thường, Han So Hee lại khiến người ta 'xịt máu mũi' với sắc vóc mảnh mai, quyến rũ khoe trọn bên chiếc váy body cổ yếm. Phần ngực khét sâu giúp Han So Hee khoe lấp ló khe ngực. Nữ diễn viên nhìn rất chanh sả và thời thượng bên dáng váy này

Vẫn là váy đen nhưng khi đi thảm đỏ, Han Soo Hee lại trở nên đẳng cấp và sang trọng thấy rõ. Cô chọn thiết kế đính đá nổi bật, chi tiết bất đối xứng thân trên cùng xẻ tà ở dưới giúp Han So Hee toát lên nét quyến rũ và phóng khoáng

Mỗi lần diện váy đen, Han So Hee đều khiến người ta bất ngờ về sự đa dạng. Thay đổi makeup tóc tai cộng với nét phá cách trong phom dáng váy giúp Han So Hee thắng thế trước Song Hye Kyo an toàn

Kể cả khi không chiến chọi cá tính với makeup tông khói, Han Soo Hee diện váy 2 dây trông vẫn mềm mại, dịu dàng và tươi trẻ hơn hẳn Song Hye Kyo. Cô liên tục đổi dáng váy, gây bão visual vì quá đẹp