Thông điệp Tarot ngày 3/8/2024 cho 12 cung hoàng đạo: Khám phá mối quan hệ và sự quyết đoán của Bạch Dương và Song Ngư

Trong ngày 3/8/2024, Tarot mang đến những thông điệp sâu sắc cho Bạch Dương và Song Ngư. Bạch Dương rút lá The Lovers ngược, chỉ ra sự cần thiết phải điều chỉnh mối quan hệ và tập trung vào tương lai. Trong khi đó, Song Ngư nhận được lá Queen of Swords, khuyến khích bạn cần phải mạnh mẽ và trung thực trong các tình huống hiện tại.

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Lá bài Tarot: The Lovers ngược

Lá bài The Lovers, gắn liền với cung Song Tử trong chiêm tinh học, thường đề cập đến mối quan hệ giữa hai người, đặc biệt là tình Yêu. Tuy nhiên, đôi khi lá bài cũng ám chỉ đến sự cân bằng nội tại giữa các khía cạnh nam tính/nữ tính, âm/dương, tiến/thoái trong mỗi chúng ta.

Tình yêu đang gõ cửa cuộc sống của bạn và sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Điều này có thể là khởi đầu của một mối quan hệ mới, hoặc sự tái hợp và liên kết mạnh mẽ với người cũ. Dù trong tình huống nào, bạn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đến mức người xung quanh cũng có thể nhận thấy sự rạng rỡ từ bạn. Đây không chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà là sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Ngay cả khi tình cảm mới nảy nở, cả hai bạn có thể đã nghĩ đến việc ra mắt gia đình và dự định lâu dài. Hãy chia sẻ niềm vui của mình với những người cần nó, và bạn sẽ thấy cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5) Lá bài Tarot: Queen of Cups ngược

Queen of Cups là một biểu tượng của tình yêu và lòng trắc ẩn trong bộ bài Tarot. Hình ảnh của nàng tượng trưng cho sự đồng cảm và tình yêu thương, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với những người xung quanh. Khi lá bài này xuất hiện trong giải bài, nó thường đại diện cho một người phụ nữ thực sự trong cuộc sống của bạn, thường là một người có mái tóc chải về một phía.

Trong công việc, Queen of Cups ngược có thể báo hiệu sự hỗ trợ từ một người phụ nữ. Nàng nhắc nhở bạn mang lòng trắc ẩn và tình yêu thương vào công việc của mình, ngay cả khi bạn làm việc trong môi trường máy móc, thiếu sự tương tác con người. Khi lá bài này xuất hiện, mọi thứ trong công việc của bạn có thể tốt hơn bạn nghĩ. Hãy giữ vững suy nghĩ tích cực và đón nhận sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Song Tử (21/5 – 20/6) Lá bài Tarot: Page of Swords

Lá bài Page of Swords thường báo hiệu rằng bạn có thể đang cố gắng quá sức, thúc đẩy mọi thứ quá nhanh, hoặc cảm thấy bực bội với ai đó. Bạn nên chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của người khác và xem xét khả năng chấp nhận lời phê bình mang tính xây dựng. Hiện tại, bạn có thể đang tràn đầy năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy sử dụng nó một cách thông minh.

Trong vấn đề tài chính, Page of Swords khuyên bạn không nên cho rằng mình biết nhiều hơn thực tế. Lá bài này có thể chỉ ra rằng bạn đang chỉ hiểu sơ qua về vấn đề. Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn nếu bạn cảm thấy mình chưa hiểu rõ. Hãy cẩn trọng với việc vay mượn quá mức và đừng nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát tình hình sau đó. Bạn sẽ hối tiếc nếu hành động một cách liều lĩnh.

Cự Giải (21/6 – 22/7) Lá bài Tarot: Ten of Pentacles

Lá bài Ten of Pentacles mang đến thông điệp về hạnh phúc và lòng biết ơn. Bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện với các mối quan hệ, tình hình tài chính, và sức khỏe của mình. Hãy nhìn lại con đường bạn đã đi để đạt được những điều này và tiếp tục nỗ lực. Đừng quên chia sẻ những gì bạn có với những người kém may mắn hơn, dù đó chỉ là một lời khuyên tử tế cho ai đó đang cần sự an ủi. Những gì bạn cho đi sẽ quay lại với bạn.

Trong bối cảnh sức khỏe, lá Ten of Pentacles cũng là một dấu hiệu tích cực. Bạn sẽ nhận được tin tốt về sức khỏe của mình, hoặc ít nhất là cảm thấy cực kỳ khỏe mạnh và lạc quan về tương lai. Hãy suy nghĩ về những biện pháp để duy trì và cải thiện tình trạng sức khỏe ấn tượng này trong tương lai.

Sư Tử (23/7 – 22/8) Lá bài Tarot: The High Priestess

Lá bài The High Priestess nhắc nhở bạn dựa vào trực giác và sự hiểu biết từ nội tâm hơn là lý trí. Hãy chú ý đến những giấc mơ và cảm nhận bên trong. Thời điểm này có thể là lúc bạn tìm thấy sự hợp nhất trong tâm hồn. Nếu bạn là nam giới, lá bài này có thể cho thấy bạn đang khao khát một người phụ nữ mà bạn khó có thể tiếp cận.

Về sức khỏe, có thể có nhiều điều bạn chưa biết về cơ thể mình. Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn, hãy tin vào cảm giác đó và chăm sóc bản thân. Bạn có thể cần tham khảo ý kiến từ nhiều bác sĩ để hiểu rõ tình trạng hiện tại. Nếu có bất kỳ bài tập hay liệu pháp nào khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hãy dừng lại. Lắng nghe cơ thể và đảm bảo bạn đang cung cấp đủ dinh dưỡng và tập thể dục đều đặn.

Xử Nữ (23/8 – 22/9) Lá bài Tarot: The Wheel of Fortune ngược

Lá bài The Wheel of Fortune ngược nhắc nhở rằng mọi thứ đều sẽ qua, dù tốt hay xấu. Nếu bạn đang cảm thấy mình “trên đỉnh thế giới”, hãy nhớ rằng điều đó cũng sẽ thay đổi. Hãy sống trong hiện tại, trân trọng những gì bạn có, và hiểu rằng có nhiều thứ trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng điều đó không sao cả. Hãy hòa mình với sự thay đổi và giữ tư duy tích cực.

Quan trọng là bạn phải hiểu rằng chúng ta góp phần vào những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Hiếm khi mọi thứ “tự nhiên ập đến” mà không có sự tham gia của chúng ta. Hãy nhận trách nhiệm một cách công bằng và tiếp tục sống. Đôi khi, mọi chuyện tự nhiên ập đến và bạn cảm thấy như một “nạn nhân đáng thương” của hoàn cảnh. Trong những lúc đó, hãy nhớ rằng bạn không bao giờ đơn độc và tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ mà bạn cần luôn sẵn có.

Thiên Bình (23/9 – 22/10) Lá bài Tarot: Seven of Cups ngược

Lá bài Seven of Cups ngược gợi ý rằng bạn cần tập trung lại vào các mục tiêu của mình. Hiện tại, có thể bạn đang làm việc quá nhiều nhưng không đạt hiệu quả cao. Hãy chọn những mục tiêu quan trọng nhất và thực hiện chúng một cách cẩn thận và có kế hoạch. Nếu bạn cảm thấy bị quá tải, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể kiểm soát một số khía cạnh của công việc và quản lý khối lượng công việc mà bạn lựa chọn.

Nếu bạn đang xem xét một cơ hội kinh doanh hoặc thỏa thuận mà có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, hãy cẩn trọng. Có thể nó thực sự quá tốt để là sự thật. Hãy xem xét kỹ lưỡng nơi bạn đầu tư tiền bạc và niềm tin của mình. Nếu bạn làm việc trong một lĩnh vực sáng tạo, sự xuất hiện của lá bài này cho thấy tiến triển tốt. Tuy nhiên, nếu công việc của bạn yêu cầu sự chính xác, tính toán, hoặc thiên về kinh doanh, lá bài này là cảnh báo rằng bạn có thể đang đầu tư quá nhiều thời gian vào những ý tưởng không thực tế. Hãy tỉnh táo và tập trung vào những vấn đề cụ thể và thực tế.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11) Lá bài Tarot: Six of Cups ngược

Lá bài Six of Cups ngược khuyên bạn không nên quá chìm đắm trong những kỷ niệm của quá khứ. Dù chúng ta đều có những ký ức hạnh phúc để trân trọng, nhưng nếu bạn bắt đầu nghĩ rằng “những năm tháng tốt nhất đã qua”, điều đó có thể trở thành hiện thực.

Nếu bạn đang trong một mối quan hệ tình yêu lãng mạn, lá bài này có thể cho thấy cần phải định hướng lại mối quan hệ của bạn về phía tương lai. Hãy thảo luận về mục tiêu và ước mơ chung của bạn, và khám phá những điều mới mẻ cùng nhau. Đừng để bản thân bị mắc kẹt trong quá khứ. Đôi khi, lá bài này cũng có thể ám chỉ sự trở lại của một người yêu cũ. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tái bắt đầu một mối tình cũ và nhớ lý do tại sao người đó trở thành “người cũ” trong cuộc đời bạn.

Nhân Mã (22/11 – 21/12) Lá bài Tarot: The World

Lá bài The World thường tượng trưng cho sự hoàn thành và thành tựu. Bạn đã nỗ lực chăm chỉ và hiện tại đang gần đến đích. Đừng bỏ cuộc, bạn sắp đạt được thành quả xứng đáng! Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn cân nhắc một kỳ nghỉ dưỡng xứng đáng; đừng ngần ngại tận hưởng những gì bạn đã đạt được. Bạn đang tiến gần đến việc khám phá và thể hiện “con người thật sự” của mình ở những cấp độ cao nhất.

Nếu tài chính luôn là một rào cản, lá bài này là dấu hiệu tốt cho thấy vấn đề tài chính của bạn sẽ sớm được giải quyết và bạn sẽ cảm thấy có sự ổn định về tiền bạc. Tuy nhiên, đừng vội vã chi tiêu quá mức khi rào cản tài chính biến mất. Đây là thời điểm quan trọng để bạn bắt đầu tiết kiệm và chuẩn bị cho những lúc khó khăn có thể xảy ra trong tương lai. Dù vậy, hiện tại bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ về tiền bạc.

Ma Kết (22/12 – 19/1) Lá bài Tarot: Ace of Pentacles

Lá bài Ace of Pentacles báo hiệu rằng bạn đang tràn đầy sức sống và hy vọng về tương lai. Mọi thứ đang tiến triển tích cực và bạn sắp bắt đầu một điều mới mẻ, có thể liên quan đến công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Dù là lĩnh vực nào, đây là một khởi đầu đầy hứa hẹn.

Đây là thời điểm lý tưởng để thử nghiệm các phương pháp chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa. Hãy chú ý đến tập thể dục, ăn uống lành mạnh và đảm bảo bạn ngủ đủ giấc. Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe và đừng ngần ngại áp dụng các ý kiến mới nếu cần. Nhìn chung, tình trạng sức khỏe của bạn đang có triển vọng rất tốt.

Bảo Bình (20/1 – 18/2) Lá bài Tarot: Three of Swords

Lá bài Three of Swords chỉ ra rằng bạn đang đối mặt với một vấn đề cảm xúc quan trọng mà bạn cần giải quyết trước khi tiến bước tiếp. Phủ nhận nỗi đau không giúp làm nó biến mất, giống như việc phủ nhận một vết thương không giúp nó lành lại. Cần phải chú ý đến sự cân bằng—hãy cho phép bản thân cảm nhận nỗi đau, nhưng đừng để nó chi phối quá lâu hay quá sâu. Chỉ bạn mới có thể quyết định thời điểm nào là đủ; không ai khác có thể thay bạn làm điều đó.

Hiện tại không phải là lúc để nhượng bộ những sự kiện, ý tưởng, tình huống, hoặc những người áp đặt quan điểm của họ lên cuộc sống của bạn. Bạn cần thời gian để tạo ra điều mới mẻ cho bản thân, cho trái tim và tinh thần của mình. Tạo không gian cho riêng mình là điều quan trọng lúc này. Bạn đã thực hiện đầy đủ các nghi thức chữa lành hay giải phóng tinh thần cần thiết chưa? Câu trả lời bạn tìm kiếm nằm trong chính bạn, dù bạn có thể cần sự giúp đỡ để khám phá chúng. Hãy trò chuyện với ai đó bạn tin tưởng.

Song Ngư (19/2 – 20/3) Lá bài Tarot: Queen of Swords

Lá bài Queen of Swords có thể ám chỉ một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời bạn, người mà bạn không nên xem nhẹ. Đây là người có thể có đặc điểm tóc đen và mắt đen. Nếu không phải là một người cụ thể, lá bài có thể khuyên bạn cần phải mạnh mẽ và trung thực trong một số tình huống để đáp ứng các nhu cầu của bản thân. Bạn có thể cần phải thúc đẩy mình mạnh mẽ hơn.

Ngay cả khi bạn rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được trong công việc, đây không phải là thời điểm để truyền đạt tất cả quan điểm của bạn. Tránh hành động thái quá hoặc phản ứng với sự xem thường hay thiếu tôn trọng. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm, đây là thời điểm tốt để thể hiện bản thân. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người phụ nữ trong cuộc sống của bạn để nhận được chỉ dẫn đúng đắn.

(*Lưu ý: Bài viết mang tính tham khảo và chiêm nghiệm)