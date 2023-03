“Ảnh đế” Yoo Ah In trả giá đắt sau bê bối ma túy: Số tiền đền bù hợp đồng gây choáng váng!

Yoo Ah In đón nhận hậu quả nặng nề sau vụ scandal dùng chất cấm.

Tối 28/3, tờ Sports Chosun tung ra tin tức nóng hổi về vụ án của "Ảnh đế" Yoo Ah In, và công chúng không khỏi xôn xao trước việc tài tử này nhận "trái đắng" nặng nề sau bê bối ma túy. Theo đó, 1 luật sư nổi tiếng cho biết Yoo Ah In đã gây tổn hại nghiêm trọng cho những nhãn hàng hợp tác cùng nam diễn viên và có thể phải đền tiền để khắc phục hậu quả. Dựa trên số hợp đồng quảng cáo đã ký kết, tài tử Veteran phải đối mặt với khoản tiền bù khổng lồ vì vi phạm hợp đồng, lên tới hơn 10 tỷ won (hơn 181 tỷ đồng).

Luật sư Kim Sung Hoon hé lộ về tình cảnh hiện tại của Yoo Ah In: "Hợp đồng quảng cáo luôn bao gồm điều khoản nghệ sĩ phải nộp phạt trong trường hợp họ phạm tội hoặc dính scandal dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng giữa chừng và gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhãn hàng. Mức phạt luôn cao hơn hoặc bằng giá trị ban đầu của hợp đồng. Trước scandal, Yoo Ah In làm gương mặt đại diện cho khoảng 10 thương hiệu. Với mỗi hợp đồng quảng cáo kéo dài trong 1 năm, nam diễn viên thu về 800-900 triệu won (14,5-16,3 tỷ đồng). Vậy nên, số tiền Yoo Ah In phải nộp phạt vì vi phạm hợp đồng ước tính rơi vào khoảng hơn 10 tỷ won (hơn 181 tỷ đồng)".



Yoo Ah In trả giá đắt vì bê bối ma túy

Theo luật sư Kim Sung Hoon, "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" còn có nguy cơ bị nhãn hàng đâm đơn kiện trong trường hợp đôi bên không đạt được thỏa thuận liên quan tới mức tiền đền bù.

Trước đó, vào hôm 27/3, nam diễn viên xuất hiện tại sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra liên quan tới bê bối dùng chất cấm. Trước ống kính phóng viên, tài tử Veteran chính thức đưa ra lời xin lỗi khán giả và nhận tội. Trên trang cá nhân, Yoo Ah In cũng gửi lời xin lỗi tới những đồng nghiệp hợp tác cùng anh trong các dự án phim ảnh, quảng cáo.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Incheon. Vào hôm 1/3, Cơ quan Pháp y Quốc gia phát hiện "Ảnh đế" dương tính với tận 4 loại chất cấm, gồm propofol, cần sa, ketamin và cocain.



Yoo Ah In xuất hiện tại với dáng vẻ tiều tụy vào hôm tiếp nhận điều tra