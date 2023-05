Ca sĩ Hoa Vinh bị chỉ trích dữ dội vì quảng cáo cho website cá độ, bài bạc

Đoạn clip chứa bài hát quảng cáo cho website cá độ, bài bạc do Hoa Vinh đóng đang nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Theo đó, trên trang Facebook của một nền tảng chuyên cá độ và bài bạc **Nbet vừa xuất hiện một clip của ca sĩ Hoa Vinh hát ca ngợi về nền tảng này cùng với một rapper. Trong clip, nam ca sĩ trong trang phục in đầy tên của website cá độ này, đồng thời lời bài hát liên tục nhắc đi nhắc lại câu “Để ta hoà chung niềm vui cùng **Nbet, to lên to lên”, cùng nội dung bài hát hướng về cá độ bóng đá.

Đặc biệt, rapper biểu diễn cùng trình bày một đoạn rap quảng cáo cho nền tảng với các ca từ như **Nbet số một không có số hai, nhận quà liền tay, nào là xổ số, tiền ảo, bắn cá, đá gà, game bài lại cả xì tố, soi cầu bóng đá…

Clip đã xuất hiện trên trang Facebook này 6 ngày và đạt gần 85 nghìn lượt xem. Việc Hoa Vinh công khai quảng cáo cho cờ bạc khiến cộng đồng mạng bức xúc, lên tiếng chỉ trích.

“Phải ra luật, cứ PR cho mấy tổ chức trái pháp luật là phạt, phạt nặng vào thì sau này mới không có ai dám làm”, “Nghệ sĩ giờ cứ nhận mấy quảng cáo không hiểu nổi nhỉ”, một số bình luận dưới video.

Hình ảnh Hoa Vinh trong video.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ quảng cáo cho các trang web cá độ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước đây đa phần các nghệ sĩ chủ yếu quảng cáo theo hình thức khoe hình ảnh đi du lịch, hay các hoạt động trên mạng xã hội, rồi chèn tên website vào, hoặc lồng quảng cáo một cách khéo léo vào một clip ngắn… Nhưng hình thức lộ liễu làm hẳn clip bài hát quảng cáo cho nền tảng cá độ như ca sĩ Hoa Vinh thì giờ mới xuất hiện.

Điều đáng chú ý, trong khoảng vài năm trở lại đây, việc nghệ sĩ hay người nổi tiếng quảng cáo cho các trang web cá độ, cờ bạc trên mạng xã hội đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, rất nhiều fanpage trên Facebook cũng xuất hiện các hình thức quảng cáo này, từ website cá độ, cho đến các game cờ bạc…

Nguyên nhân là do hiện nay mức phạt vẫn chưa đủ sức răn đe, chẳng hạn như các sai phạm này chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính, với hành vi quảng cáo cho các dịch vụ bị cấm và mức phạt trong khoảng từ 5-10 triệu đồng, theo Vietnamnet.

Phương Linh (T/h)