Cách phối đồ với quần ống loe đẹp như sao Hàn

Quần ống loe đã từng đình đám những năm 70 giờ đang dần quay trở lại và làm mưa làm gió trong làng thời trang, đặc biệt cũng được sao Hàn yêu thích.

Tuy sở hữu vóc dáng "hạt tiêu" điển hình, song khi diện chiếc quần ống loe, Taeyeon đã vô cùng khéo léo phối cùng áo croptop để vừa khoe được vòng eo thon vừ hack dáng.

Sooyoung diện cây đồ dạo phố nhã nhặn, thu hút. Nữ idol mix áo len cổ chữ V, quần ống loe thời thượng và sneaker, khiến tổng thể càng thêm cao ráo.

Vốn đã sở hữu vóc dáng vạn người mê, Lisa còn sở hữu những tuyệt chiêu phối đố vô cùng cao tay giúp kheo đôi chân dài chẳng kém gì người mẫu.

Với chiếc áo sơ mi hoa phối cùng quần ống loe sáng màu, set đồ khiến Lisa nữ tính và dịu dáng hơn phong cách ngày thường của cô nàng.

Áo phông sơ vin với quần ống rộng ton sur ton của Lisa còn hack dáng đỉnh cao, nhất là khi có thêm sự hiện diện của đôi cao gót tôn dáng.

Diện quần âu ống loe hợp mốt, Jessica chẳng những không trông nặng nề với set đồ đen nguyên cây mà ngược lại còn trông sang chảnh và quý phái thêm vài phần.

Trước đó, cựu thành viên SNSD cũng có cách mix jeans ống loe phủi bụi với áo len cánh dơi, kèm theo là một đôi boots da bóng giúp bộ đồ vẫn giữ chất sang chảnh.

Sunmi cũng rất ưa trưng diện mẫu quần loe để trông đôi chân đầy đặn hơn. Cô còn khéo léo mix kiểu quần hack dáng cùng loạt item theo kiểu layer.

Seolhyun của nhóm AOA chỉ cần diện sơ mi trắng với quần jeans ống loe tối màu đã đủ thu hút bao ánh nhìn.

Là một nữ diễn viên có gout thời trang rất chuẩn, nữ diễn viên Go Joon Hee mang đến vẻ thanh lịch, sang chảnh cho jeans ống loe khi mặc với áo sơ mi, khoác ngoài là trenchcoat nhung màu đỏ rượu ăn ý với chiếc kính mặt gương sành điệu. Diện mạo của người đẹp She Was Pretty dường như không có khiếm khuyết

Park Min Young chứng minh rằng sự sành điệu đôi khi lại đến từ những thứ đơn giản nhất, điển hình như bộ đôi áo cổ lọ cùng quần ống loe một màu trung tính như thế này.