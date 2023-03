Chi Dân phản hồi tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc, ca sĩ Chi Dân bỗng nhiên xuất hiện và gây chú ý với ngoại hình được nhận xét là có phần “nữ tính”.

Nhiều năm trước, Chi Dân gây ấn tượng mạnh mẽ với hàng loạt ca khúc đình đám như Người tôi yêu, Điều anh biết, Làm vợ anh nhé... Bên cạnh tài năng thiên phú về ca hát, Chi Dân còn tham gia sáng tác và đứng sau thành công từ những sản phẩm âm nhạc của Bảo Anh, Miu Lê. Giữ lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Chi Dân bất ngờ vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc.

Mãi tới gần đây, nam ca sĩ mới bất ngờ xuất hiện với diện mạo khác lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bóc, mềm mại, đầy nữ tính. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ Chi Dân đã can thiệp "dao kéo" để có khuôn mặt thon gọn hơn. Không những vậy, nhiều người còn tìm lại những hình ảnh cũ của Chi Dân để so sánh, chỉ ra sự khác biệt về khuôn mặt của anh chàng ở thời điểm hiện tại và trước đó.

Diện mạo khác lạ của Chi Dân sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Trước tin đồn này, Chi Dân cho biết đây chỉ là tạo hình mới trong dự án âm nhạc sắp tới của anh mà thôi. "Tui ổn mà, dạo một vòng đọc tin, mệt tim thật sự, không lẽ giờ bực mình quá tung luôn MV hình ảnh mới nhất chứ", nam ca sĩ bày tỏ.

Với những chia sẻ của Chi Dân, nhiều người hâm mộ "thở phào nhẹ nhõm": "Em cứ nghĩ anh bỏ ca hát qua làm diễn viên hài nữa chứ", "Tí thì làm chúng em shock ngang, vừa để tóc dài tí là bọn họ đu nhau mà nổi rồi anh ạ", "Không sao, không sao, chúng em thích hình ảnh mới này của anh",..

Và cũng không để khán giả phải chờ lâu, ngay trong tối 24/3, MV "I Can't Live Without You" của Chi Dân đã được phát hành trên Youtube. Nghe những giai điệu của ca khúc mới, người hâm mộ có niềm tin đây sẽ là bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi ca khúc có giai điệu rất bắt tai và dễ nhớ.

Chi Dân vừa ra sản phẩm âm nhạc mới vào tối 24/3.

Chi Dân (sinh năm 1989) ở Kiên Giang và chủ yếu theo đuổi dòng nhạc pop ballad, thành công tại thị trường nhạc Việt. Nhắc đến nam ca sĩ, người hâm mộ sẽ nhớ đến bản hit "Mất trí nhớ". Ca khúc trên đã giúp anh trở nên gần gũi hơn với khán giả. Sau đó, giọng ca 8X cũng sở hữu nhiều bản hit khác như "Điều anh biết", "1234",...

Ngoài ca hát, Chi Dân cũng sáng tác nhiều ca khúc nổi bật. Trong đó, ca khúc "Anh muốn em sống sao" do anh viết đã giúp nữ ca sĩ Bảo Anh vụt sáng thành ngôi sao.

Năm 2016, Chi Dân tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát với tư cách là thí sinh và đạt giải á quân chung cuộc.

Năm 2017, Chi Dân nhận được Giải Mai Vàng với hạng mục "10 nghệ sĩ của năm" và vinh dự được lọt vào top 5 - đứng thứ 2 trong hạng mục "Best Asian Artist In Vietnam" (Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á tại Việt Nam) trong danh sách đề cử MAMA cùng năm.

Mộc Miên (T/h)