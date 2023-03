Dung nhan thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh không chỉnh sửa

Khi không có sự hỗ trợ của công cụ chỉnh sửa, sắc vóc của các mỹ nhân trong showbiz Việt sẽ được hiện ra một cách chân thực nhất.

Lý Nhã Kỳ cũng là một trong số cái tên thường bị réo gọi. Có thể nói mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô đều khiến dân tình trầm trồ vì sự đầu tư về tạo hình, lúc nào cũng lung linh sang chảnh và quyến rũ. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ cũng có lần cô bị lộ vóc dáng mũm mĩm khi xuất hiện trên livestream thảm đỏ, khác hẳn body gợi cảm trong ảnh tự đăng.

Dù là hoa hậu nhưng nhan sắc của Mai Phương Thúy cũng nhiều lần bị đem ra bàn tán. Trong một lần tham gia giải chạy marathon, nàng hậu để lộ những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Mặc dù gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng cô lại bị lộ vòng eo thừa mỡ, kém thon gọn, khác hẳn với ảnh đã qua photoshop.

Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh có thể tự hào về nhan sắc bản thân bởi cô có thể ăn đứt nhiều người đẹp bằng tuổi khác. Tuy nhiên, chính bởi lý do này nguời đẹp cũng thường phải sử dụng những công cụ chỉnh sửa để hình ảnh lung linh hơn. Trong một vài sự kiện, vóc dáng thật của Trương Ngọc Ánh bị lộ rõ qua ống kính của phóng viên.

Vóc dáng kém thon gọn là hình ảnh mà người hâm mộ bắt gặp khi Angela Phương Trinh dạo bước trên thảm đỏ, khác hẳn hình ảnh lộng lẫy của cô khi "qua tay" photoshop.

Lâm Khánh Chi là mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng của Vbiz. Thường xuyên đăng tải các khung ảnh lộng lẫy trên mạng xã hội nhưng người đẹp được nhận xét kém sắc hẳn nếu không có sự hỗ trợ của các phần mềm chỉnh sửa. Thường xuyên bị chê diện mạo lúc lên lúc xuống, Lâm Khánh Chi cũng không mấy bận tâm. Cô từng phản hồi lại antifan: "Nếu như tụi em chê chị già thì cả thế gian này không ai trẻ. Đâu phải thích nói gì thì nói hả. Tụi em không công nhận sự nỗ lực của chị thì thôi, sao ác miệng vậy? Muốn chị phải sống sao cho các em vừa lòng, hay cần gì cứ nói chị đáp ứng yêu cầu".

Bảo Anh cũng từng bị soi có thân hình không nuột nà như bức ảnh tự chia sẻ trên trang cá nhân dù cùng diện một chiếc váy.

Kỳ Duyên lộ gương mặt sưng cứng thiếu tự nhiên cùng thân hình không mấy gợi cảm. Tuy nhiên trong bức hình hoa hậu tự đăng tải, cô có đường cong uốn lượn, vòng eo nhỏ nhắn khác biệt hình chưa chỉnh sửa.

Nam Em từng diện chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, thế nhưng nhìn qua ảnh “được tag” nhiều người cho rằng với góc chụp lén này trông cô rõ ràng mũm mĩm hơn hẳn ảnh đã qua chỉnh sửa.

Nhã Phương cũng là một trong những mỹ nhân có sắc vóc nổi bật của showbiz Việt. Thế nhưng bà xã Trường Giang cũng không tránh được khỏi những khoảnh khắc ảnh thật khác xa với ảnh tự đăng.

Xuất hiện trong một buổi ra mắt phim, Đoàn Di Băng được gây xôn xao bởi nhan sắc khác lạ. Người đẹp bị "dìm" thê thảm với gương mặt và làn da tối màu, không được căng mịn trắng trẻo, khác xa với những tấm ảnh người đẹp tự đăng trước đó. Nói qua lý do ảnh tự đăng khác ảnh khi quay trực tiếp, nhiều người cho rằng do lối make up không phù hợp nên có phần dìm nhan sắc nữ ca sỹ.

Thanh Ngọc