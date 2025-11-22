Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Khối tài sản 'khủng' biệt phủ, siêu xe của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao?

20:22 22/11/2025
Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Mailisa sẽ bị xử lý thế nào đang được nhiều người quan tâm.

Theo các chuyên gia pháp lý, đây là vụ án kinh tế – buôn lậu có dấu hiệu thu lợi bất chính đặc biệt lớn, bởi chỉ riêng 3 sản phẩm trong hệ sinh thái đã mang về khoản lợi nhuận bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho ông bà chủ MaiLisa.

vo chong Mailisa anh 1

Các sản phẩm chủ lực mang về hàng nghìn tỷ đồng cho chủ hệ thống Mailisa.

Với các vụ án loại này, thu hồi tài sản là ưu tiên hàng đầu, thậm chí quan trọng ngang với việc xác định tội danh. Nếu không phong tỏa ngay, tài sản có thể bị tẩu tán, chuyển nhượng hoặc hợp thức hóa qua người thân và pháp nhân trung gian.

Thu hồi và ngăn chặn tẩu tán tài sản là ưu tiên hàng đầu

Theo ghi nhận, khối tài sản của các bị can và các pháp nhân liên quan có giá trị đặc biệt lớn, bao gồm biệt thự, bất động sản, căn hộ cao cấp, dàn siêu xe – xe sang, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản đứng tên người thân.

Cụ thể, vợ chồng chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa sở hữu dàn siêu xe đồ sộ. Bộ sưu tập được khoe rộng rãi trên mạng xã hội có

vo chong Mailisa anh 3vo chong Mailisa anh 4

Biệt phủ siêu to cùng dàn xe siêu sang của vợ chồng chủ hệ thống Mailisa.

Ngoài dàn xe, một trong những tài sản khiến dư luận chú ý nhất là biệt phủ rộng 4.000m² tại phường Thới An, TP.HCM - nơi gia đình Mailisa sinh sống.

Biệt phủ sở hữu kiến trúc cao cấp, cổng lớn, sân vườn rộng và toàn gỗ quý. Gara chứa siêu xe hàng trăm tỷ. Nhiều khu tiện ích riêng, hồ cá Koi. Bên trong được cho là nơi vận hành một phần hoạt động kinh doanh mỹ phẩm..

Ngoài ra, nhiều tài sản bất động sản lớn từng được bà chủ Mailisa nhiều lần lên tiếng được dùng để mở các chi nhánh thẩm mỹ ở các tỉnh... Con số thực của các khối tài sản này có thể hàng nghìn tỷ đồng?

Về khối tài sản này, TS. Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp, đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ án.

vo chong Mailisa anh 5

TS. Luật sư Lê Bá Thường.

Ông cho rằng nếu cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đây sẽ là tình tiết định khung tăng nặng, đẩy tội “Buôn lậu” (Điều 188 BLHS) vào khoản 4, mức cao nhất, với khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đáng chú ý, nếu xác định các tài sản lớn như siêu xe, biệt thự, nhà đất, trung tâm thẩm mỹ được hình thành từ tiền bất chính, những tài sản này sẽ bị kê biên, tịch thu và sung công quỹ theo quyết định của Tòa án.

“Tài sản hình thành từ lợi nhuận buôn lậu hoặc là công cụ phục vụ hành vi phạm tội – như tiền, xe sang, biệt thự – đều thuộc diện bị tịch thu toàn bộ.” -Luật sư Thường phân tích.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, trong các vụ án kinh tế – buôn lậu quy mô lớn, việc kiểm soát dòng tiền và thu hồi tài sản giữ vai trò quyết định.

vo chong Mailisa anh 6

Luật sư Nguyễn Hùng Quân.

Ông Quân cho biết, cơ quan điều tra dù chưa công khai thông tin, song có thể hok đã và đang triển khai đồng loạt nhiều biện pháp mạnh bao gồm: Phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của các bị can để ngăn chặn chuyển tiền, rút tiền mặt; đồng thời truy nguồn dòng tiền và hành vi hợp pháp hóa dòng tiền. Ngăn chặn chuyển dịch và niêm phong bất động sản, nhà đất, biệt thự, căn hộ, văn phòng, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng. Kê biên các loại ô tô giá trị lớn, đặc biệt là dàn xe sang – siêu xe được cho là có liên quan đến nguồn tiền bị điều tra.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh tài sản đứng tên người thân và pháp nhân trung gian khi có dấu hiệu che giấu sở hữu. Phối hợp quốc tế để phong tỏa, truy thu tài sản nếu dòng tiền được chuyển ra nước ngoài. Thu thập hồ sơ kế toán – tài chính – thuế, bao gồm sổ sách nội bộ, hợp đồng ủy thác, hóa đơn VAT, dữ liệu ngân hàng... nhằm xác định chính xác số tiền thu lợi bất chính.

Đặc biệt, cơ quan tố tụng, toà án, thuế, hải quan và thi hành án cũng phối hợp để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tài sản không bị tẩu tán trong quá trình điều tra.

Luật sư Quân nhấn mạnh: “Đây không chỉ là yêu cầu tố tụng mà còn là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm – thẩm mỹ.”

Như Tiền Phong đưa tin, tối 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, người điều hành hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa có hàng chục chi nhánh trên cả nước.

Cùng với bà Mai, Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng khác về tội “Buôn lậu”. Tất cả đều liên quan đến hoạt động nhập khẩu - kinh doanh mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa, do bà Mai và ông Hoàng Kim Khánh - Tổng Giám đốc MK Skincare - điều hành.

Theo C03, quá trình nắm tình hình cho thấy dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, bao gồm nghi vấn nhập khẩu mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu nhưng dán nhãn cao cấp, sai nguồn gốc - sai thành phần công bố để bán ra thị trường với giá cao. Chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, doanh nghiệp này đã thu lợi hàng nghìn tỷ đồng.

C03 hiện đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/khoi-tai-san-khung-biet-phu-sieu-xe-cua-vo-chong-mailisa-se-ra-sao-post1604887.html
Cùng chủ đề
Bước ngoặt từ phiên tòa kẹo Kera  Pháp luật
Bước ngoặt từ phiên tòa kẹo Kera 

Phiên tòa vụ kẹo Kera, vì thế, không phải là một buổi “truy trách nhiệm cá nhân”. Nó là tấm...

Vụ chủ TMV Mailisa bị bắt: Thủ đoạn giúp vợ chồng Mailisa- Hoàng Kim Khánh thu lời hàng nghìn tỷ đồng ra sao? Pháp luật
Vụ chủ TMV Mailisa bị bắt: Thủ đoạn giúp vợ chồng Mailisa- Hoàng Kim Khánh thu lời hàng nghìn tỷ đồng ra sao?

Bộ Công an đã thông tin vụ việc khởi tố Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

Gã đàn ông bị người dân hô hoán, truy đuổi trên phố Hà Nội, biết lý do ai nấy cũng ngán ngẩm Pháp luật
Gã đàn ông bị người dân hô hoán, truy đuổi trên phố Hà Nội, biết lý do ai nấy cũng ngán ngẩm

Nhờ sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế được gã đàn ông nghi có...

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa Pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố bị can,...

Loạt sai phạm mỹ phẩm, thẩm mỹ viện của vợ chồng Mailisa Pháp luật
Loạt sai phạm mỹ phẩm, thẩm mỹ viện của vợ chồng Mailisa

Hệ sinh thái Mailisa vướng loạt sai phạm nghiêm trọng, từ nhập lậu mỹ phẩm, ngụy tạo xuất xứ đến...

Tuyên phạt Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục mức án 2 năm tù Pháp luật
Tuyên phạt Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục mức án 2 năm tù

Chiều 19/11, sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án các bị cáo trong vụ “lừa dối khách hàng”...

Mới cập nhật
Tỷ phú Saudi Arabia sẵn sàng trả Messi 1,5 tỷ USD

Tỷ phú Saudi Arabia sẵn sàng trả Messi 1,5 tỷ USD

Sheikh Khalid bin Sultan Al Saud, ông trùm dầu mỏ Saudi Arabia, tuyên bố muốn ký hợp đồng độc quyền với Lionel Messi, kèm theo khoản thanh toán khổng lồ 1,5 tỷ USD.

20 giờ trước Bên lề

Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất

Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất

Tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất tích, Đắk Lắk tang thương nhất. Ngoài lương thực, bà con vùng lũ đang cần nhất hoá chất để khử trùng Cloramine B và các túi thuốc y tế.

20 giờ trước Đời sống

Bước ngoặt từ phiên tòa kẹo Kera 

Bước ngoặt từ phiên tòa kẹo Kera 

Phiên tòa vụ kẹo Kera, vì thế, không phải là một buổi “truy trách nhiệm cá nhân”. Nó là tấm gương soi toàn ngành: soi sự cẩu thả, soi sự ngây thơ, soi luôn cả thói quen “đẩy lỗi qua vai người nổi tiếng” để tránh nhìn vào cấu trúc rủi ro đã tồn tại lâu nay.

1 ngày trước Pháp luật

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

“Hãy chờ thời tiết ổn định, giữ an toàn cho bản thân!” - Nhiều du khách chia sẻ về tình hình hiện nay. 

1 ngày trước Đời sống

Quá khứ gây sốc của tân hoa hậu Miss Universe khiến dân mạng bàn tán dữ dội

Quá khứ gây sốc của tân hoa hậu Miss Universe khiến dân mạng bàn tán dữ dội

Nhiều khán giả quan tâm đến người đẹp vừa đăng quang Miss Universe. Trước đó, cô từng vướng ồn ào tại cuộc thi.

1 ngày trước Hậu trường

Vụ chủ TMV Mailisa bị bắt: Thủ đoạn giúp vợ chồng Mailisa- Hoàng Kim Khánh thu lời hàng nghìn tỷ đồng ra sao?

Vụ chủ TMV Mailisa bị bắt: Thủ đoạn giúp vợ chồng Mailisa- Hoàng Kim Khánh thu lời hàng nghìn tỷ đồng ra sao?

Bộ Công an đã thông tin vụ việc khởi tố Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

1 ngày trước Pháp luật

Gã đàn ông bị người dân hô hoán, truy đuổi trên phố Hà Nội, biết lý do ai nấy cũng ngán ngẩm

Gã đàn ông bị người dân hô hoán, truy đuổi trên phố Hà Nội, biết lý do ai nấy cũng ngán ngẩm

Nhờ sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế được gã đàn ông nghi có hành vi vi phạm pháp luật.

1 ngày trước Pháp luật

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

1 ngày trước Đời sống

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

1 ngày trước Pháp luật

Loạt sai phạm mỹ phẩm, thẩm mỹ viện của vợ chồng Mailisa

Loạt sai phạm mỹ phẩm, thẩm mỹ viện của vợ chồng Mailisa

Hệ sinh thái Mailisa vướng loạt sai phạm nghiêm trọng, từ nhập lậu mỹ phẩm, ngụy tạo xuất xứ đến quảng cáo sai phạm, bị khởi tố, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ.

1 ngày trước Pháp luật