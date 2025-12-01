Kiểm tra Karaoke Monaza lúc rạng sáng, Công an phát hiện 'bí mật' trong các phòng hát

Khoảng 1h ngày 18/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Monaza có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN: 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, có 11 phòng hát đang hoạt động, 4 phòng có sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy có 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma tuý.
Cơ quan Công an thu giữ 83 bình "khí cười" (N2O) đồng thời đưa 169 người liên quan (gồm 140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh làm rõ.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.