Lý Hải khẳng định không liên quan đến vụ việc bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin một nam ca sỹ kiêm diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng nằm trong số những người bị bắt vì tham gia đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Dù chưa rõ thực hư nhưng nhiều tài khoản mạng xã hội khẳng định đó là Lý Hải.

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, đại diện Lý Hải khẳng định, nam đạo diễn không liên quan đến vụ việc bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Chúng tôi không liên quan đến vụ việc. Anh Lý Hải vẫn đang làm hậu kỳ cho phim và mới quay OST cho phim xong. Từ trước đến nay, anh Lý Hải chưa bao giờ chơi cờ bạc kể cả trong các dịp lễ, Tết", người này khẳng định.

Người đại diện nam đạo diễn series Lật mặt cho biết thêm, tin đồn được lan truyền cách đây một tuần. Tuy nhiên, sự việc chỉ thực sự rầm rộ khi một số tài khoản mạng xã hội TikTok lấy về, cắt ghép và đăng tải dưới nhiều hình thức. Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà cũng đã livestream đính chính sự thật, tránh khán giả hiểu lầm và có dư luận không tốt.

"Thông tin bắt nguồn từ một diễn đàn trên TikTok và Facebook. Sau đó phía dưới nhiều người bình luận hình ảnh của Lý Hải, khiến mọi người hiểu lầm. Thời gian qua, Lý Hải dành chủ yếu thời gian để làm hậu kỳ cho phim điện ảnh sắp ra mắt, không có thời gian ăn, ngủ… thì lấy đâu ra thời gian đi làm việc khác. Tôi xin khẳng định, tin đồn trên là sai sự thật”, người này nói.

Đồng thời, đại diện ca sỹ Lý Hải cho biết thêm: “Thời điểm tin đồn xuất hiện, Minh Hà và Lý Hải vẫn tham gia các sự kiện, vẫn livestream và chia sẻ hình ảnh trong phòng thu trên trang cá nhân. Anh Hải đang dành hết tâm huyết cho phim, đồn như vậy rất tội và oan ức cho anh”.

Lý Hải được biết đến là đạo diễn series phim Lật mặt. Đây là series phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.

Phần 1 Lật mặt có doanh thu 72 tỷ đồng, Lật mặt: Phim trường thu về 80 tỷ đồng, Lật mặt: Ba chàng khuyết có doanh thu hơn 85 tỷ đồng. Với Lật mặt: Nhà có khách (phần 4 của series), thương hiệu phim của Lý Hải đã thu được 120 tỷ đồng tiền bán vé, dù phải đối mặt với bom tấn Avengers: Endgame. Đến Lật mặt 5, phim cán mốc trên 150 tỷ đồng. Năm 2023, Lý Hải cho biết sẽ trở lại với Lật mặt 6.

Thông tin về vụ đánh bạc ở Vĩnh Phúc, chiều 22/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 22 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", rạng sáng 21/3, C02 đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn DIC STAR (phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 22 nghi phạm kể trên đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu phỉnh (các nghi phạm sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam), giá trị tương đương hơn 4,6 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Theo Bộ Công an, 22 nghi phạm là chủ các doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương. Nhóm này hoạt động với quy mô lớn và có nhiều người tham gia sát phạt.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 22 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Linh