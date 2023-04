Nữ nhân viên ở TPHCM trộm 3,5 tỷ trong két sắt của sếp

Quyền biết giám đốc đi công tác xa nên thực hiện trộm két sắt của sếp. Bên trong két sắt có đồng hồ Rolex, 4 chiếc nhẫn vàng, một sợi dây chuyền vàng, 4 miếng đá dạng cẩm thạch... trị giá 3,5 tỷ đồng.

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Võ Thị Ngọc Quyền (47 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo công an, Quyền là nhân viên dọn vệ sinh cho công ty có trụ sở ở khu dân cư Him Lam (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) do người đàn ông nước ngoài (68 tuổi) làm giám đốc.

Nghi phạm Quyền tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Quá trình làm việc, Quyền phát hiện trong phòng làm việc của giám đốc có tủ gỗ không khóa, bên trong chứa một két sắt mini bắt ốc vít cố định nên nghĩ trong két sắt sẽ có tài sản quý giá.

Ngày 3/4, Quyền biết giám đốc đi công tác xa. Do thiếu tiền nên người phụ nữ này nảy sinh ý định phá két sắt để lấy tài sản.

Ngày 5/4, Quyền thấy bảo vệ rời khỏi công ty nên dùng cưa máy cưa mặt dưới tủ gỗ, lấy két sắt mini bỏ vào túi nylon màu đen rồi mang về nhà ở quận 7 cất giấu. Sau khi thực hiện hành vi trên, Quyền quay lại công ty làm việc như bình thường.

Chiều cùng ngày, Quyền đi làm về và ghé một cửa hàng điện thoại ở quận 7 mua SIM điện thoại rồi gọi cho một thợ sửa khóa, hẹn sáng 6/4 đến nhà mở két sắt.

Tang vật vụ việc (Ảnh: A.X.).

Sau khi mở, Quyền kiểm tra bên trong két sắt có đồng hồ Rolex, đồng hồ Geneve, 4 chiếc nhẫn vàng, một sợi dây chuyền vàng, 4 miếng đá dạng cẩm thạch, 2 miếng kim loại màu vàng của dây đeo đồng hồ (tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng).

Lấy được tài sản, Quyền phi tang cưa máy cầm tay, SIM điện thoại, xóa hết lịch sử cuộc gọi điện thoại với thợ sửa khóa và mang vàng đi bán lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 17h ngày 7/4, công ty phát hiện mất trộm nên trình báo công an. Nhận tin báo, Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng vào cuộc điều tra, nghi ngờ Quyền là nghi phạm gây án.

Được mời làm việc, lúc đầu Quyền quanh co chối tội nhưng sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.