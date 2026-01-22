Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Nước nha đam: Thức uống bổ sung dưỡng chất đầy tiện lợi

08:08 22/01/2026
Nước nha đam là thức uống thanh mát được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất tự nhiên. Bên cạnh đó, sự kết hợp cùng yến sào trong nước yến nha đam giúp gia tăng giá trị dinh dưỡng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng lành mạnh và các sản phẩm tiện lợi cho gia đình lẫn ngành F&B hiện đại.

Nha đam là gì? Nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng

Nha đam (lô hội) là loài cây mọng nước, sinh trưởng tốt ở những khu vực có khí hậu nắng nóng như Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa) hay các nước Đông Nam Á. Phần gel trong lá nha đam chứa nhiều vitamin (A, C, E, nhóm B), khoáng chất và polysaccharide - những thành phần có lợi cho sức khỏe.

Từ lâu, nha đam đã được ứng dụng trong y học cổ truyền với công dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và Làm đẹp da. Ngày nay, nha đam còn được đưa vào các sản phẩm thực phẩm và đồ uống, nổi bật là nước nha đam giúp người dùng dễ dàng bổ sung dưỡng chất mỗi ngày.

Sử dụng nha đam đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. 

Lợi ích sức khỏe của nước nha đam

Không chỉ là thức uống giải khát, nước nha đam mang lại nhiều lợi ích khi sử dụng đúng cách và hợp lý:

  • Hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng.
  • Giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
  • Bổ sung chất xơ tự nhiên, tốt cho đường ruột.
  • Hỗ trợ làm đẹp da, duy trì độ ẩm và sự tươi trẻ.
  • Phù hợp với nhiều đối tượng, từ người lớn tuổi đến người trẻ có lối sống năng động.

Nước yến nha đam: Sự kết hợp giàu dinh dưỡng

Bên cạnh nước nha đam truyền thống, nước yến nha đam là sự kết hợp giữa gel nha đam giòn mát và yến sào giàu dưỡng chất. Yến sào chứa nhiều protein và axit amin thiết yếu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng cũng như hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Vì vậy, nước yến nha đam sở hữu giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe, người lớn tuổi hoặc người theo đuổi lối sống lành mạnh.

Nước yến nha đam là thức uống chứa nhiều dưỡng chất. 

Nước nha đam của GC Food: Nguyên liệu sạch, quy trình chuẩn quốc tế

Theo ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm) trực thuộc GC Food Group, doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư vào vùng nguyên liệu, Công nghệ chế biến và nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm mang đến những dòng nước nha đam an toàn, chất lượng cao cho thị trường.

GC Food sở hữu vùng trồng nha đam sạch tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa) được kiểm soát chặt chẽ từ khâu canh tác đến thu hoạch. Gel nha đam sau khi sơ chế được sản xuất khép kín và ứng dụng công nghệ thanh trùng Pasteur hiện đại, giúp giữ trọn hương vị thanh mát cùng dưỡng chất tự nhiên, phù hợp cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Nước nha đam của GC Food được sản xuất dưới quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt. 

GC Food: Đối tác OEM đáng tin cậy trong sản xuất nha đam

Ngoài việc sản xuất sản phẩm nha đam riêng, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) còn là đối tác OEM uy tín, hỗ trợ nhiệt tình từ khâu tư vấn công thức, sản xuất đến đóng gói và vận chuyển. Với kinh nghiệm OEM dày dặn, GC Food không chỉ gia công theo yêu cầu mà còn chủ động tư vấn điều chỉnh, cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao tính khác biệt và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Hệ thống nhà máy hiện đại của GC Food có thể đáp ứng linh hoạt các đơn hàng OEM số lượng lớn với tiến độ ổn định, đồng thời đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa các lô hàng. Nhờ quy trình vận hành chuyên nghiệp cùng dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt, đối tác OEM có thể tối ưu thời gian phát triển sản phẩm và giảm áp lực sản xuất.

Với nguồn nguyên liệu sạch cùng quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế, nước nha đam của GC Food mang đến giải pháp bổ sung dưỡng chất tiện lợi, thanh mát và an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm phù hợp cho tiêu dùng hằng ngày cũng như đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành F&B hiện đại, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn.

 

Cùng chủ đề
Nhân viên nữ nên làm gì khi bị sếp quấy rối tình dục? Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Nhân viên nữ nên làm gì khi bị sếp quấy rối tình dục?

Việc Tổng giám đốc công ty sách Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau nghi vấn "quấy rối nhân...

Sự im lặng và 2 lời xin lỗi của Nhã Nam: Khâu xử lý khủng hoảng truyền thông yếu kém Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Sự im lặng và 2 lời xin lỗi của Nhã Nam: Khâu xử lý khủng hoảng truyền thông yếu kém

Về sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm...

Liên tiếp VĐV gặp nạn trên đường chạy: Xin đừng đánh đổi tính mạng vì đam mê Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Liên tiếp VĐV gặp nạn trên đường chạy: Xin đừng đánh đổi tính mạng vì đam mê

Chuyên gia y tế cho rằng những người tham gia các giải chạy phong trào đừng mạo hiểm tính mạng,...

3 lý do 'tế nhị' khiến doanh nghiệp địa ốc không giảm giá Ý KIẾN CHUYÊN GIA
3 lý do 'tế nhị' khiến doanh nghiệp địa ốc không giảm giá

Theo các chuyên gia, trong vài năm trở lại đây, địa ốc không giảm giá do nguồn cung thiếu hụt...

Hồi chuông cảnh tỉnh "nghệ sĩ ngáo quyền lực" qua vụ Ngọc Trinh bị bắt giam Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Hồi chuông cảnh tỉnh "nghệ sĩ ngáo quyền lực" qua vụ Ngọc Trinh bị bắt giam

Các chuyên gia văn hóa, truyền thông đều cho rằng, vụ việc Ngọc Trinh bị bắt tạm giam do gây...

Tọa đàm khoa học về bộ ba giải pháp công nghệ hàng đầu trong điều trị IVF Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Tọa đàm khoa học về bộ ba giải pháp công nghệ hàng đầu trong điều trị IVF

Nhằm chia sẻ rộng rãi thông tin công nghệ mới trong hỗ trợ sinh sản, ngày 28/10/2023 tới đây, bệnh...

Mới cập nhật
Trải nghiệm truyền hình Quốc Gia trong kỷ nguyên số

Trải nghiệm truyền hình Quốc Gia trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, truyền hình quốc gia không còn bị giới hạn trong khung giờ cố định hay chiếc TV đặt ở phòng khách. Khi thói quen tiếp nhận thông tin và giải trí của khán giả thay đổi, các kênh truyền thống buộc phải chuyển mình, thích nghi với nền tảng trực tuyến để giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời mang đến trải nghiệm xem linh hoạt, hiện đại hơn.

1 ngày trước Tin Tức

Giá vàng bạc cao nhất từ trước đến nay

Giá vàng bạc cao nhất từ trước đến nay

Sáng nay (20/1), giá vàng, bạc tăng mạnh lên mức kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 165 triệu đồng/lượng, giá bạc lên mốc 96,3 triệu đồng/kg.

2 ngày trước Đời sống

Miền Bắc chuyển mưa rét từ chiều tối nay

Miền Bắc chuyển mưa rét từ chiều tối nay

Từ chiều tối nay (20/1), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi đông bắc nước ta, miền Bắc và Thanh Hoá – Nghệ An chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

2 ngày trước Đời sống

Lợi thế của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam

Lợi thế của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam

Việc bị đánh giá thấp trước giải và kinh nghiệm đối đầu U23 Việt Nam ở giải giao hữu khiến U23 Trung Quốc là đối thủ không thể xem thường.

2 ngày trước Bóng đá

Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka

Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka

Đà Lạt luôn có cách khiến người ta muốn quay lại. Không chỉ bởi khí hậu mát mẻ hay cảnh sắc lãng mạn quen thuộc, mà còn bởi mỗi chuyến đi đến đây đều mang một màu sắc khác nhau. Một khách sạn phù hợp có thể biến chuyến đi ngắn ngày thành kỳ nghỉ đáng nhớ, thậm chí là lý do để quay lại thành phố này thêm nhiều lần nữa.

3 ngày trước Cẩm nang du lịch

Dung lượng pin iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max, nên mua không?

Dung lượng pin iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max, nên mua không?

iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max cho thấy sự khác biệt rõ rệt về pin khi phiên bản 16 Pro Max mang lại thời gian xem video dài hơn đáng kể so với bản 16e. Cả hai thiết bị đều được trang bị pin lithium-ion với khả năng sạc nhanh. Dòng Pro Max tích hợp sạc không dây MagSafe và Qi2 hiện đại, trong khi 16e hỗ trợ chuẩn Qi cơ bản.

3 ngày trước CÔNG NGHỆ

HTWindow: Đẳng cấp cửa nhôm cao cấp với ưu đãi cực khủng đầu 2026

HTWindow: Đẳng cấp cửa nhôm cao cấp với ưu đãi cực khủng đầu 2026

Trong xu thế kiến trúc hiện đại năm 2026, sự lên ngôi của các vật liệu xanh và không gian mở đã trở thành tiêu chuẩn cho mọi công trình. Giữa hàng nghìn đơn vị trên thị trường, HTWINDOW tự hào là cái tên bảo chứng cho chất lượng, mang đến những giải pháp cửa nhôm và vách kính đỉnh cao, góp phần kiến tạo nên những công trình mang tầm vóc quốc tế.

3 ngày trước Kinh doanh

Từ “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” đến Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu

Từ “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” đến Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu

Chương trình giới thiệu sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri, kết hợp lễ ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Global Blue Dragon Fellowship – GBDF) đã được tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP Hà Nội) ngày 17/1, thu hút sự tham dự của nhiều trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thế hệ trẻ.

3 ngày trước GIẢI TRÍ

Kinh nghiệm du lịch Lương Sơn Hòa Bình tự túc từ Hà Nội chi tiết 2026

Kinh nghiệm du lịch Lương Sơn Hòa Bình tự túc từ Hà Nội chi tiết 2026

Hòa Bình luôn là điểm đến hấp dẫn đối với cư dân thủ đô mỗi dịp cuối tuần, và Lương Sơn chính là "trạm dừng chân" lý tưởng nhất nhờ khoảng cách cực gần. Chỉ mất hơn 1 giờ di chuyển, bạn đã có thể rời xa khói bụi thành phố để đắm mình trong không gian của những thung lũng xanh và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ.

14:38 13/01/2026 DU LỊCH

Bóng đá thế giới dậy sóng về U23 Việt Nam

Bóng đá thế giới dậy sóng về U23 Việt Nam

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang vượt xa khuôn khổ một chiến tích mang tính khu vực.

12:46 13/01/2026 Bóng đá