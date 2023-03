Sao nữ mặc nội y đóng cảnh táo bạo với Thành Long giờ ra sao?

Cuộc sống hiện tại của người đẹp từng đóng phim với Thành Long, Lý Liên Kiệt khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Mới đây, tờ Setn đưa tin về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Diệp Phương Hoa (Francoise Yip) khiến nhiều khán giả tò mò. Diệp Phương Hoa là gương mặt khá xa lạ với khán giả Việt Nam. Cô từng được Thành Long mời đóng phim hành động Đại náo phố Bronx/Rumble in the Bronx (1995) và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Diệp Phương Hoa và Thành Long trong phim "Đại náo phố Bronx".

Diệp Phương Hoa sinh ra ở Vancouver, Canada. Cha cô là người Canada gốc Hoa, mẹ là người Canada gốc Pháp. Sở hữu dòng máu lai hỗn hợp, người đẹp sinh năm 1972 làm người mẫu ảnh ở quê nhà. Đầu những năm 1990, cô quay về Hong Kong (Trung Quốc), tìm cơ hội đóng phim.

Bộ phim đầu tiên cô tham gia là Ghost Punting (1992) - phim hài hành động do Hồng Kim Bảo đạo diễn kiêm vai chính. Sau đó, Diệp Phương Hoa ghi danh tham dự một cuộc thi Hoa hậu nhưng không gây được chú ý. Tới năm 1995, cái tên Diệp Phương Hoa mới được khán giả biết đến với màn thể hiện xuất sắc trong Đại náo phố Bronx của Thành Long.

Nữ diễn viên Diệp Phương Hoa.

Thời điểm đó, Diệp Phương Hoa mới 23 tuổi. Nhờ diễn xuất nổi bật, Diệp Phương Hoa được đề cử giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong Kim Tượng lần thứ 15. Sau bom tấn Đại náo phố Bronx, bông hồng lai gợi cảm được liệt vào danh sách những "Long nữ lang" đẹp nhất màn ảnh.

Tờ HK01 nhận xét, Diệp Phương Hoa sở hữu nhan sắc pha trộn giữa vẻ đẹp của "Marilyn Monroe Hong Kong" - Chung Sở Hồng và Á hậu Lý Mỹ Phụng. Kết hợp với vẻ đẹp lai cá tính, Diệp Phương Hoa được liệt vào danh sách những nữ diễn viên gợi cảm nhất thập niên 90 của điện ảnh Hong Kong.

Nhan sắc xinh đẹp của bông hồng lai.

Trong phim Đại náo phố Bronx, Diệp Phương Hoa đóng vai Nancy - một vũ công thoát y làm việc ở quán bar sang trọng. Tạo hình nhân vật của Diệp Phương Hoa có nhiều cảnh gợi cảm, mặc nội y hay bikini biểu diễn. Cô và Thành Long có nhiều cảnh quay chung khá táo bạo.

Đại náo phố Bronx được nhận xét là một trong những bộ phim bom tấn của năm 1995. Phim lấy bối cảnh chính ở khu vực Bronx của New York nhưng những cảnh quay phần lớn lại diễn ra ở Vancouver, Canada. Phim có kinh phí khoảng 7,5 - 13 triệu USD nhưng thu về hơn 76 triệu USD trên toàn thế giới và trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1996.

Một trong những cảnh gợi cảm của Diệp Phương Hoa trong phim.

Nhờ danh tiếng của Đại náo phố Bronx và biệt danh "Long nữ lang", Diệp Phương Hoa lọt vào mắt xanh nhiều nhà sản xuất phim ở Hong Kong. Cô cũng có cơ hội được đóng chung với Lý Liên Kiệt trong phim Hắc hiệp (1996) và Cổ Thiên Lạc.

Theo thống kê của HK01, Diệp Phương Hoa đóng 8 bộ phim ở Hong Kong trong vòng 2 năm nhưng danh tiếng vẫn không "bật" lên được hàng sao hạng A. Những vai diễn cô nhận có màu sắc khá giống nhau: Đều xinh đẹp, gợi cảm và ăn mặc thiếu vải trên màn ảnh.

Những bộ phim sau này của cô ở Hong Kong chủ yếu là dạng vai khoe thân trên màn ảnh.

Ngoài ra, các tác phẩm Diệp Phương Hoa lựa chọn cũng có là những bộ phim kém chất lượng, có kinh phí thấp, không được đánh giá cao như vai vũ nữ trong Vận tài ngũ phúc tinh, nhân vật là diễn viên sexy trong Ngoạn hỏa hay cô người tình biến thái trong Nghiệt luyến.

Thậm chí, Diệp Phương Hoa không ngại đóng cảnh nóng trên sa mạc với Lâm Bảo Di trong Cuồng dã tam thiên hưởng. Giữa những năm 90 là thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong với hàng nghìn nữ diễn viên gợi cảm, xinh đẹp. Cái tên Diệp Phương Hoa nhanh chóng "chìm nghỉm" giữa hàng nghìn mỹ nữ xinh đẹp.

Năm 1998, cô quay về Canada phát triển sự nghiệp.

Không có nhiều cơ hội ở Hong Kong, năm 1998, Diệp Phương Hoa lựa chọn quay trở về Canada và phát triển sự nghiệp ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Thời gian đầu quay về Canada, Diệp Phương Hoa hợp tác cùng đạo diễn Đường Quý Lễ. Năm 2000, Diệp Phương Hoa tái ngộ Lý Liên Kiệt trong phim Romeo Must Die (2000). Dù đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình nhưng tên tuổi Diệp Phương Hoa ở Hollywood ít được khán giả biết đến.

Trong hơn 20 năm đóng phim ở Mỹ, Diệp Phương Hoa tham gia nhiều bộ phim như Thị trấn Smallville (2003-2004), Blade: Trinity 3, Aliens vs. Predator: Requiem, The King of Fighters, Everything Everything,...

Diệp Phương Hoa ở tuổi 50 vẫn miệt mài đóng phim.

Ở tuổi 50, Diệp Phương Hoa vẫn cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất dù chỉ được đóng những vai phụ. Tờ Setn cho biết, nữ diễn viên 50 tuổi vẫn tự tin đảm nhận những cảnh quay hành động mà không cần đóng thế.

Mặc Hy (Theo HK01, Setn)