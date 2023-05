Trấn Thành vắng mặt, Hari Won thay chồng nhận giải 'Đạo diễn xuất sắc'

Trấn Thành không có mặt tại Đà Nẵng để nhận giải 'Đạo diễn xuất sắc' và 'Phim Việt Nam hay nhất', trao quyền cho bà xã Hari Won cùng em gái Uyển Ân.

Tối 13/5, Hari Won tới lễ trao giải Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng để thay mặt Trấn Thành nhận giải 'Đạo diễn xuất sắc nhất' cho phim Nhà bà Nữ - tác phẩm có doanh thu cao nhất phòng vé Việt cho đến nay với 475 tỷ đồng dù mới công chiếu từ tháng 1/2023.

Hari Won chia sẻ bằng tiếng Việt rất chân thành trên sân khấu dù chưa lưu loát: "Hôm nay chồng em đang quay chương trình Rap Việt nên không có mặt ở đây. Chồng em bảo: 'Vợ chồng là một, anh không đi được thì em đi giùm anh được không để lo cho đoàn, chi tiền cho đoàn phim'. Tưởng chỉ có vậy nhưng ra đây em lại nhận giải thay nên thấy rất vinh dự. Em đã thấy quá trình chồng làm phim. Ban ngày ra ngoài họp bàn kịch bản, về nhà còn nhiều cái không hiểu nên tới 3-4 giờ sáng chồng không cho em ngủ, chừng nào bàn xong hết công việc mới cho em ngủ. Lần này nhận giùm giải cho chồng, em thấy những khó khăn cũng được bù đắp".

Hari Won nhận giải Phim hay nhất (hạng mục Phim Việt Nam dự thi) cùng em chồng Uyển Ân và diễn viên Khả Như thay Trấn Thành. "Hari nghĩ đây là lời động viên để anh Trấn Thành có thể làm việc nhiều hơn. Chồng em là người yêu nghệ thuật. Em muốn chồng em nhận được lời động viên như thế này để làm việc suốt đời".

Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1992 Hà Lệ Diễm mới là nhân vật nhận giải lớn nhất của Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng. Phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương do cô đạo diễn đã vượt qua cả bộ phim đình đám của Hàn Quốc từng tranh giải ở Cannes 2022 - Người môi giới, để nhận giải Phim hay nhất tại Hạng mục Phim châu Á dự thi.

Đây là bộ phim tài liệu dài đầu tiên của Hà Lệ Diễm. Trên bục danh dự, nữ đạo diễn trẻ gửi lời cảm ơn bạn Má Thị Di - nhân vật chính của phim và bạn bè trong cộng đồng người H'Mông. Hà Lệ Diễm lên nhận giải trong chiếc váy do chính Má Thị Di may. Cô gửi lời cảm ơn hai nhà sản xuất đã đồng hành suốt 4 năm từ 2017-2021 để hoàn thành Những đứa trẻ trong sương.

"Đêm tối rực rỡ" là bộ phim nhận nhiều giải nhất với Giải đặc biệt của BGK, Nam chính xuất sắc nhất (Huỳnh Kiến An), Nữ chính xuất sắc nhất (Nhã Uyên) và Kịch bản xuất sắc nhất (Nhã Uyên và Aaron Toronto). Trên bục nhận giải, cả diễn viên Huỳnh Kiến An và đạo diễn Aaron Toronto đều gửi lời cảm ơn vợ. Vợ diễn viên Huỳnh Kiến An là người gốc Đà Nẵng còn vợ Aaron Toronto chính là diễn viên, biên kịch Nhã Uyên.

Rất tiếc là phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dù thắng giải cao nhất tại LHP ba châu lục ở Pháp chỉ được xướng tên ở 1 hạng mục duy nhất cho Nữ chính xuất sắc nhất (Juliet Bảo Ngọc Doling) tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần này.

Kết quả Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ 1

Hạng mục phim châu Á dự thi

Phim hay nhất: Children of the mist (Những đứa trẻ trong sương)

Giải đặc biệt của BGK: World war III

Đạo diễn xuất sắc nhất: Kavich Neang (White building)

Nam chính xuất sắc nhất: Mohsen Tanabandeh (World war III)

Nữ chính xuất sắc nhất: Juliet Bảo Ngọc Doling (Tro tàn rực rỡ)

Kịch bản xuất sắc nhất: Saim Sadiq, Maggie Briggs (Joyland)

Hạng mục phim Việt Nam dự thi

Phim hay nhất: Nhà bà Nữ

Giải đặc biệt của BGK: Đêm tối rực rỡ

Đạo diễn xuất sắc nhất: Trấn Thành (Nhà bà Nữ)

Nam chính xuất sắc nhất: Huỳnh Kiến An (Đêm tối rực rỡ)

Nữ chính xuất sắc nhất: Nhã Uyên (Đêm tối rực rỡ)

Kịch bản xuất sắc nhất: Đêm tối rực rỡ (Biên kịch: Nhã Uyên, Aaron Toronto)

(Nguồn: Vietnamnet)