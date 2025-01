Từ 1/7/2025 sử dụng điện thoại ở cây xăng bị phạt 5 triệu đồng phải không?

Theo đề xuất mới nhất từ Bộ Công an, các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ được áp dụng mức xử phạt hành chính cao hơn đáng kể so với trước.

Phòng cháy chữa cháy (PCCC) không chỉ là một hành động cần thiết mà còn đòi hỏi sự ý thức từ toàn Xã hội. Một đốm lửa nhỏ có thể nhanh chóng bùng phát thành ngọn lửa lớn, gây hậu quả nghiêm trọng và khó lường. Từ ngày 1/7/2025, Luật PCCC và Cứu nạn cứu hộ sẽ chính thức có hiệu lực, mở đường cho những biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn. Bộ Công an cũng đã đưa ra dự thảo Nghị định xử phạt để thực thi hiệu quả các quy định này.

Sử dụng điện thoại tại cây xăng sẽ bị phạt nặng

Cây xăng là nơi luôn đặt biển cảnh báo về nguy cơ cháy nổ, trong đó nhấn mạnh không sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tình hoặc cố ý vi phạm mà không để tâm đến những cảnh báo này.

Cây xăng là nơi dễ cháy nổ nên người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy (Ảnh: Sưu tầm)

Theo dự thảo lần 2 từ Bộ Công an, hành vi mang bật lửa, điện thoại di động, hoặc các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt vào khu vực cấm PCCC có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Trước đây, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt chỉ dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng. Đặc biệt, việc sử dụng các thiết bị sinh lửa không đảm bảo khoảng cách an toàn có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng, tăng gấp nhiều lần so với mức phạt cũ từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Khi quy định này được áp dụng, hành vi sử dụng điện thoại tại cây xăng – một khu vực cấm lửa, sẽ phải chịu mức xử phạt nghiêm khắc hơn nhiều so với trước.

Sử dụng điện thoại trong khu vực dễ cháy như cây xăng không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ nghiêm trọng. Các tia lửa điện hoặc sóng điện thoại có thể kích hoạt phản ứng cháy nổ, đe dọa an toàn của nhiều người. Hậu quả từ một sự cố tại cây xăng có thể lan rộng, gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản.

Những điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn

Tránh sử dụng thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt: Khi đến các khu vực dễ cháy như cây xăng, kho hàng chứa vật liệu dễ bắt lửa hoặc nơi nhiệt độ cao, tuyệt đối không sử dụng điện thoại, bật lửa hoặc các thiết bị tương tự.

Cẩn trọng khi đi xe máy: Đừng để bật lửa hoặc các thiết bị có nguy cơ cháy trong cốp xe, nơi gần bình xăng và chịu nhiệt cao.

Chú ý không gian chứa đồ: Những nơi có nhiều giấy tờ, thùng xốp hoặc vật liệu dễ cháy cũng cần hạn chế sử dụng điện thoại hoặc các nguồn nhiệt khác.

Dù quy định mới chưa chính thức ban hành, nhưng việc nâng cao ý thức cộng đồng về PCCC là điều vô cùng cần thiết. Đừng chỉ chờ đến khi mức phạt tăng cao, hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Điện thoại có thể là thiết bị tiện ích trong đời sống, nhưng ở những nơi dễ cháy nổ, sự bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Hãy cùng chung tay vì một môi trường an toàn và không có hỏa hoạn!