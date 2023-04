Vụ tông cảnh sát và 2 người dân tử vong: Hai người ngồi trong ô tô bị bắt

Sau vụ tai nạn khiến một cảnh sát và 2 người dân tử vong, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 2 người ngồi trong xe. Trên xe có một số bánh nghi là ma túy.

Sáng 22/4, liên quan vụ Thiếu tá công an cùng 2 người bị ô tô nghi chở hàng cấm tông tử vong, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 người.

Trong 2 người bị bắt có một người tên Hiếu (thường gọi là Chỉa, 32 tuổi, ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa). Nhà của 2 người này cách hiện trường vụ tai nạn gần 20km.

Một trong 2 người ngồi trên ô tô gây tai nạn cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 21/4, đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Hòa khám xét khẩn cấp nơi ở của họ. Quá trình khám, cảnh sát thu giữ thêm một số gói nghi là ma túy cất giấu xung quanh nhà của Hiếu.

Theo cơ quan công an, gia đình Hiếu được xem là giàu có ở khu vực, xung quanh nhà có nhiều cây kiểng đắt tiền. Vợ chồng Hiếu ít tiếp xúc với người bên ngoài.

Như đã thông tin, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa chốt chặn đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để làm nhiệm vụ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 49C.296.01 nghi vận chuyển hàng cấm.

Hai CSGT ra giữa đường yêu cầu chiếc xe trên dừng xe lại. Tài xế điều khiển không chấp hành, tông thẳng vào lực lượng thi hành công vụ. Ô tô sau đó lao vào lề đường rồi lật ngang.

Cơ quan chức năng cho biết, dù xe lật nhưng 2 người bên trong vẫn khóa chặt cửa, không chịu ra ngoài. Người dân thấy vậy đã cầm gậy cạy bung cửa ô tô. Khám xét xe, công an thu giữ một số gói nghi ma túy.

Tai nạn làm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hào (cán bộ cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa) cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) bị thương nặng. Cả 3 tử vong sau khi đi cấp cứu.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc.