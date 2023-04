Bán vé máy bay giả

Phạm Doãn Hùng, 28 tuổi, rao bán vé máy bay trên mạng xã hội, khi có khách đặt thì gửi vé giả để chiếm đoạt tiền.

Hùng, trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương bị khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Nam Đàn cho biết, ngày 8/4.

Theo công an, Hùng không có việc làm ổn định nên nghĩ cách lừa đảo để có tiền tiêu xài. Nghi can sử dụng mạng xã hội xưng là đại lý để rao bán vé của một số hãng bay. Khi có khách đặt, Hùng thuê người in vé giả rồi gửi. Nhận tiền chuyển qua tài khoản xong, Hùng chặn liên lạc với khách.

Bị can Hùng. Ảnh: Công an cung cấp

Từ 10/2022 đến 3/2023, Hùng thực hiện thành công 30 vụ bán vé giả cho nhiều người ở tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa.., chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.