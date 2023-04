Bất ngờ với thu nhập trên cương vị Chủ tịch HĐQT của ông Lê Thanh Thản

Năm 2022, Du lịch dầu khí Phương Đông chi trả cho ông Lê Thanh Thản 36 triệu đồng bao gồm lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác.

Công ty cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông (mã chứng khoán: PDC) là doanh nghiệp có tiếng tăm tại tỉnh Nghệ An. Phạm vi lĩnh vực hoạt động của công ty này khá đa dạng. Bên cạnh kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng thì công ty còn kinh doanh bất động sản; đại lý, mua bán phân bón, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu. Doanh nghiệp gây chú ý khi sở hữu 2 khách sạn lớn nhất nhì tỉnh Nghệ An.

Mặc dù là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng thông tin về ông Lê Thanh Thản gần như không xuất hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp này. Báo cáo thường niên năm 2022 có tiết lộ một số thông tin về lương thưởng thu nhập của ông Thản và con gái ông là Lê Thị Hoàng Yến.

Cụ thể, năm 2022, Du lịch dầu khí Phương Đông chi trả cho ông Thản 36 triệu đồng bao gồm lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác. Tính trung bình, mỗi tháng thu nhập của ông tại công ty này ở mức tượng trưng 3 triệu đồng.

Bà Lê Thị Hoàng Yến được trả mức 18 triệu đồng cho năm vừa qua, tương đương mức thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng.

Thu nhập của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông năm 2022 (Ảnh chụp màn hình).

Ghi nhận vào cuối năm 2022, trong danh sách cổ đông lớn của Du lịch dầu khí Phương Đông, ông Lê Thanh Thản đang nắm 3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ công ty. Trong khi đó, cổ đông Lê Kim Giang nắm hơn 3 triệu đơn vị, tương ứng 20,33% vốn điều lệ.

Ông Đỗ Trung Kiên, con rể ông Thản, nắm 2,85 triệu cổ phiếu PDC chiếm tỷ lệ 19%. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Thành viên HĐQT và là con gái ông Thản - nắm hơn 1,4 triệu cổ phiếu PDC tương ứng tỷ lệ 9,37% vốn điều lệ. Bà Phạm Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT - sở hữu 1,47 triệu cổ phiếu PDC, chiếm tỷ lệ 9,8%.

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sở hữu 1,47 triệu cổ phiếu PDC, chiếm 9,8% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I mới công bố, trong 3 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" khởi sắc đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần ghi nhận mức đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 42,33% so với cùng kỳ.

Do tốc độ tăng doanh thu lớn hơn mức độ tăng của chi phí nên lợi nhuận sau thuế quý I tăng mạnh 114% so với cùng kỳ. Cụ thể, quý I năm nay, công ty ghi nhận lãi 1,8 tỷ đồng, so với mức lỗ 264 triệu đồng của năm ngoái.