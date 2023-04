Đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội, nhóm “báo con” mang theo hung khí đi “gây sự” với người khác để đánh nhau.

Lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Bắt nhóm “báo con” xuống Hà Nội chỉ để “gây sự” bằng vỏ bia.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, khoảng 2h30 rạng sáng 5/4 vừa qua, tổ công tác Đội CSHS – Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, nên đã triển khai phương án theo sát, sẵn sàng phương án vây bắt.

Không nằm ngoài phán đoán của lực lượng công an, khi đi đến khu vực ngã tư Hàng Thùng - Trần Quang Khải, nhóm thanh niên trên đã liên tục ném vỏ chai bia bằng thủy tinh vào những người đi đường khiến mọi người hoảng sợ.

Không để tội phạm lộng hành, phương án “giăng lưới” tóm gọn nhóm đối tượng trên nhanh chóng được lực lượng công an triển khai.

Cụ thể, khi các đối tượng đến khu vực cây xăng Trần Quang Khải, trinh sát đã vây bắt 2 người trong nhóm này. Thấy “động”, những người còn lại trong “đàn báo con” đã phóng xe bạt mạng bỏ chạy.

Danh tính 2 thanh niên bị bắt giữ là Ngọ Văn Quang (SN 2003) và Dương Quốc Cường (SN 2007), cùng trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Từ đây, 6 thanh, thiếu niên khác đều ở Hiệp Hòa và ở trong độ tuổi từ 15-17 tuổi, đã bị bắt giữ, di lý về Hà Nội để làm rõ.

Theo lời khai của nhóm thanh, thiếu niên này, các đối tượng thường xuyên tụ tập, chuẩn bị dao kiếm, vỏ chai bia và rủ nhau đi xe máy xuống Hà Nội vào thời gian rạng sáng với mục đích đi gây sự với những nhóm thanh niên khác để đánh nhau.

Qua công tác đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm thanh, thiếu niên đã gây thương tích cho người khác tại khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội và tuyến cơ đê 401, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm vào rạng sáng 2/4 vừa qua.

Hiện Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với Công an quận Tây Hồ để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

