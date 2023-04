Bi kịch của nhóm 'trẻ trâu', 1 ngày thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp, cướp giật

Toàn bộ đối tượng trong ổ nhóm cướp, cướp giật liên hoàn này có điểm chung: ít tuổi; bố mẹ bỏ nhau hoặc đang thụ án tù; sống lang thang; và nghiện games….

Ngày 1-4, CQĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với: Nguyễn Thành Văn(SN 2005, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Anh(SN 2006, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Diệu Linh (SN 2007, quê quán Kim Bôi, Hòa Bình); và Lê Duy Hải (SN 2006, trú tại quận Nam Từ Liêm), để điều tra về tội Cướp tài sản.

Các đối tượng trong vụ án

Chỉ huy đội CSHS – Công an huyện Thường Tín cho biết, theo hồ sơ tra cứu, số đối tượng này có địa chỉ… từng là nhà. Nhưng thực chất, tất cả đều sống lang thang; sinh hoạt chủ yếu ở các quán “nét”, và chúng đi trộm cắp, cướp giật để có tiền ăn tiêu. Ngay cả đứa con gái duy nhất trong nhóm – Bùi Diệu Linh -, trước khi bị CQĐT Công an huyện Thường Tín khởi tố về tội Cướp tài sản, hồi tháng 10-2022 đã từng bị Công an quận Hà Đông xử lý do liên quan đến ổ nhóm trộm cắp. Tuy nhiên do ít tuổi, và tội danh lần đó không thuộc dạng nghiêm trọng, nên Linh chỉ bị phạt hành chính.

Việc bị “ngồi” ở cơ quan Công an có lẽ chưa khiến những đứa trẻ như Bùi Diệu Linh biết sợ. Cái thường trực ở những kẻ hay lang thang, tụ bạ quán “nét”, là làm thế nào để có tiền ăn tiêu. Games bạo lực đã kích động bản năng hoang dã của những đứa trẻ vốn thiếu sự quản lý của gia đình này. Với chúng, đơn giản, hết tiền sẽ hẹn nhau đi cướp, cướp giật!

Ngày 18-3 vừa qua là một điển hình. Văn nhắn tin cho Đức Anh bàn bạc về việc đi cướp tài sản. Đang túng tiền, Đức Anh lập tức đồng ý. Khoảng 23h cùng ngày, Văn tiếp tục bàn bạc với Đức Anh và Phạm Văn Sỹ (SN 2006, quê quán Nam Định), về việc sẽ mò đến tuyến đường Thanh Trì – Thường Tín để gây án.

Thực hiện tội phạm, Đức Anh mượn xe của Linh, chiếc xe Wave không biển số, vốn là tang vật vụ trộm cắp. Biết rõ đồng bọn mượn xe để làm gì, Linh trao chìa khóa rồi ngồi ở quán “nét”, chờ về chia chiến lợi phẩm, hoặc ít nhất, cũng được trả công bằng những tiếng chơi games.

Bộ ba Đức Anh, Văn, Sỹ di chuyển ra đường quốc lộ 1A hướng về huyện Thường Tín. Trên đường đi, Sỹ chuẩn bị 4 vỏ chai thủy tinh, đưa cho Văn 2 vỏ để làm hung khí. Khi đến địa phận Thanh Trì, cả nhóm phát hiện 1 đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy, lập tức lẳng lặng bám theo. Đến địa phận phố Quán Chè, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, nhận thấy khu vực vắng người, Đức Anh điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe “con mồi”; Văn ném vỏ chai thủy tinh xuống đường, ngay trước xe máy của đôi nam nữ. Còn lại Phạm Văn Sỹ, tên này cầm vỏ chai hướng về 2 bị hại, đe dọa hành hung…

Trước liên hoàn đòn “khủng bố tinh thần” của đám thanh niên lạ mặt, đôi nam nữ như cứng đờ người, buộc phải để bọn chúng lấy đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung. Ngay trong đêm, cả nhóm quay về quán game “Star gaming” trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, gặp Bùi Diệu Linh. Nghỉ ngơi một lúc, Văn, Đức Anh, Sỹ và Hải rủ nhau tiếp tục đi cướp tài sản.

Lần này, 4 đứa trên 2 xe máy, xe Honda Wave không biển số của Linh, và 1 xe SYM biển số: 29L1-601.58, mang theo nhiều 2 vỏ chai thủy tinh, di chuyển từ quán game ra Đại Lộ Thăng Long hướng quận Nam Từ Liêm đi huyện Hoài Đức tìm người để cướp tài sản. Rất tính toán, chúng tránh hướng QL 1A cũ vừa mới gây án, đề phòng bị phục bắt.

Đến khu vực địa phận xã Song Phương, bốn đứa phát hiện 1 cô gái trẻ điều khiển xe máy phía trước đi cùng chiều. Đức Anh lập tức điều khiển xe vọt lên chặn đường; Văn ném chai thủy tinh trúng cô gái, rồi cả nhóm quát lớn: “Đưa hết tiền đây”. Cô gái trẻ sợ hãi van xin, vẫn bị Văn giật đứt ba lô rồi bỏ đi. Quay về quán game, cả bọn kiểm đếm trong ba lô có 960.000 đồng, chia nhau mỗi đứa 240.000 đồng. Còn chiếc điện thoại trước đó cướp tại địa bàn huyện Thường Tín, Văn mang bán được 100.000 đồng, và cả nhóm thống nhất… đổ xăng cho xe máy của Bùi Diệu Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi tiếp nhận tin trình báo, ngày 24-3, Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã bắt giữ được 4 đối tượng Đức Anh, Văn, Linh, Hải, khi chúng đang tụ tập ở quán Internet trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. CQĐT cũng đã xác định và thực hiện biện pháp giám sát đối với 1 đối tượng khác trong ổ nhóm này, do đang nằm viện vì bị tai nạn giao thông.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ cướp nêu trên, trong ngày 18-3 đã gây ra ít nhất 3 vụ việc khác. Khoảng 0h30, Văn, Đức Anh, Sỹ, Nguyễn Bá Thắng (SN 2005, trú tại quận Hai Bà Trưng) và Gia Anh (chưa rõ nhân thân), thực hiện hành vi cướp tài sản (1 túi xách bên trong có giấy tờ tùy thân) của 1 người phụ nữ tại đường gần Công viên Hòa Bình thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Nửa tiếng sau, vẫn 5 đối tượng trên thực hiện hành vi cướp giật tài sản (1 túi xách bên trong có chai nước hoa, son phấn) của 1 người phụ nữ tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Trước khi quay về tụ tập tại quán game, khoảng 2h30 ngày 18-3, số đối tượng nêu trên thực hiện hành vi Cướp tài sản (250.000 đồng và giấy tờ tùy thân) của 1 nam thanh niên tại đường Văn Tiến Dũng thuộc phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho người bị hại, đặc biệt đấu tranh, truy bắt triệt để tội phạm, đề nghị những ai là bị hại trong 3 vụ cướp, cướp giật nêu trên; hoặc từng bị số đối tượng trên gây án, liên hệ Công an huyện Thường Tín để trình báo, cung cấp thông tin. Gặp đồng chí Sơn – Điều tra viên đội CSHS – ĐT: 0945413688.

Theo An ninh thủ đô