Cần làm gì khi mắc bệnh vảy nến?

13:02 23/01/2026
Vảy nến là bệnh mạn tính, tiến triển từng đợt, nhưng có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng. Nếu bỏ điều trị hoặc điều trị không đúng có thể làm bệnh ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bệnh vảy nến đặc trưng bởi các mảng đỏ ranh giới rõ, trên có nhiều vảy da trắng dễ bong tróc, kèm theo tổn thương móng và khớp nếu mắc bệnh quá lâu.

Căn nguyên gây bệnh hiện có sự tham gia của nhiều yếu tố như: miễn dịch, di truyền và các yếu tố liên quan như nhiễm khuẩn, chấn thương, những căng thẳng stress gây suy sụp thể chất và tinh thần, việc sử dụng một số thuốc không hợp lý….

Tổn thương trên da là các mảng đỏ, nhiều vảy da trắng dễ bong. Một số trường hợp thể đặc biệt tổn thương là các mụn mủ nhỏ như đầu ghim, nông, trên nền da đỏ hoặc tổn thương đỏ da bong vảy toàn thân. Bệnh thường gặp là da đầu, khuỷu tay, đầu gối, thân mình, cẳng tay, cẳng chân, thậm chí toàn thân ...Tổn thương cả móng tay, móng chân. Với biểu hiện là rỗ móng, dày, mủn, vàng móng... Tổn thương khớp như sưng, đau hoặc

Để điều trị bệnh vảy nến tận gốc không tái phát, hạn chế các đợt bùng phát, người bệnh cần tuân thủ các chỉ định điều trị và có chế độ sinh hoạt phù hợp. Cần kết hợp thuốc uống và thuốc bôi đúng cách, đúng liệu trình, chế độ ăn cân bằng, tránh thừa cân, tập thể dục đều đặn, không hút thốc, bia rượu, tránh căng thẳng.

Đặc biệt không tự ý dùng thuốc hoặc ngừng sử dụng thuốc khi không có ý kiến của bác sỹ, không tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, và tái khám đúng định kỳ.

