Theo Báo An ninh Thủ đô, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ sẽ đón đợt nắng nóng từ ngày từ 2-5/4, một số nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Đặc biệt 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình những ngày này có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

Đầu tháng 4 miền Bắc đón đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ 35 độ C.

Kết thúc đợt nắng nóng, từ ngày 5-6/4, khu vực này lại đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nền nhiệt giảm sâu.

“Các tỉnh miền Bắc, miền Trung năm nay đón nắng nóng sớm hơn trung bình nhiều năm. Trước đó, trong các ngày từ 20-24/3, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã trải qua một đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Hàng loạt các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa đã ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong tháng 3. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, mùa hè năm nay gay gắt với những đợt nắng nóng được dự báo kéo dài hơn năm 2022”, Báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Thời tiết hôm nay 30/3, theo Báo Tuổi trẻ, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông, một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Phía bắc trời lạnh.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía tây khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và phía bắc Tây Nguyên có mưa về chiều tối và đêm nay, với lượng mưa 10 - 30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng tiếp tục thu hẹp. Nắng nóng diễn ra chủ yếu ở TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Ngoài ra, chiều tối một vài nơi tại Nam Bộ có mưa rào và dông. Mưa tập trung chủ yếu dọc biên giới phía tây nhưng không đáng kể. Người dân cần đề phòng gió giật mạnh, sét trong cơn dông.

Vân Anh (T/h)