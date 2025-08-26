Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đây là người đứng sau cốc trà sữa Mixue bạn vừa uống

07:00 26/08/2025
Mixue là một thương hiệu đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành đồ uống.

Nếu bạn đã từng xếp hàng tại một cửa hàng Mixue, nhâm nhi cốc trà chanh hay cây kem ốc quế giá rẻ, bạn có thể đã góp phần vào khối tài sản khổng lồ của một tỷ phú "đi lên từ hai bàn tay trắng". Đó chính là Trương Hồng Siêu, người sáng lập Mixue, một thương hiệu đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành đồ uống với chiến lược độc đáo và tầm nhìn khác biệt.

Tuổi thơ nghèo khó và những bài học kinh doanh đầu đời

Trương Hồng Siêu sinh năm 1977 trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh không phải là một cậu bé ngoan ngoãn, ham học mà ngược lại, anh là một học sinh lười biếng, thành tích không cao và luôn khao khát thoát khỏi cảnh nghèo đói bằng cách làm giàu. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh quyết định bỏ học để khởi nghiệp, một quyết định táo bạo nhưng cũng đầy rủi ro.

Những ngày đầu, Trương Hồng Siêu phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ bồi bàn cho đến lao động phổ thông. Một lần, anh tình cờ nghe được câu chuyện về ngành chăn nuôi chim cút đầy tiềm năng. Với số vốn ít ỏi, anh quyết định thử sức, nhưng do thiếu kinh nghiệm, đàn chim cút đã chết sạch. Lần thất bại đầu tiên không làm anh nản lòng. Anh tiếp tục thử nuôi thỏ, trồng thuốc đông y, sửa xe đạp… nhưng tất cả đều không thành công.

Đây là người đứng sau cốc trà sữa Mixue bạn vừa uống- Ảnh 1.

Ông chủ Mixue xuất thân từ bàn tay trắng

Sau nhiều lần vấp ngã, anh nhận ra rằng, kiến thức là chìa khóa để thành công. Anh quyết định tự học và thi đỗ vào Đại học Tài chính và Luật Hà Nam. Suốt những năm đại học, Trương Hồng Siêu vừa đi học vừa đi làm thêm, không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Từ một quầy đá bào đến "lâu đài tuyết ngọt ngào"

Năm 1997, khi mới 21 tuổi, Trương Hồng Siêu đã vay 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 422 USD) từ bà nội để mở một quầy đá bào nhỏ gần trường đại học ở Trịnh Châu. Anh tự chế tạo máy bào đá và mua tủ đông cũ để tiết kiệm chi phí. Quầy hàng đầu tiên này, với tên gọi "Đá bào lạnh hiện tại", đã không thành công vì khách hàng thưa thớt vào mùa đông. Anh phải bán thêm quýt để kiếm sống. Cuối cùng, anh buộc phải đóng cửa.

Tuy nhiên, Trương Hồng Siêu không bỏ cuộc. Hai năm sau, vào năm 1999, anh thử lại với một quầy đá bào mới, thêm thắt các loại mứt và si-rô. Lần này, anh đặt tên cửa hàng là Mixue Bingcheng (Mật Tuyết Băng Thành), nghĩa là "lâu đài tuyết ngọt ngào". Cửa hàng thứ hai này đã trở thành mô hình nhượng quyền thành công của Mixue sau này.

Đây là người đứng sau cốc trà sữa Mixue bạn vừa uống- Ảnh 2.

Tỷ phú Trương Hồng Siêu trước cửa hàng Mixue đầu tiên

Nhận thấy Xu hướng thị trường, Trương Hồng Siêu nhanh chóng mở rộng sang các sản phẩm mới. Anh bắt đầu bán kem tươi với giá chỉ 1 Nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng) vào thời điểm mà các đối thủ khác bán với giá 4-5 Nhân dân tệ. Cây kem ốc quế với hương vị thơm ngon và giá cực rẻ đã trở thành sản phẩm “signature” và bán chạy nhất của Mixue cho đến ngày nay.

Chìa khóa vàng: Mô hình kinh doanh độc đáo

Thành công phi thường của Mixue không chỉ đến từ những sản phẩm giá rẻ, mà còn được xây dựng trên một mô hình kinh doanh thông minh và khác biệt. Thay vì cạnh tranh với các thương hiệu cao cấp, Mixue đã chọn tập trung vào phân khúc bình dân, nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên và người lao động. Triết lý "hiệu quả về chi phí" này đã giúp Mixue thu hút một lượng khách hàng khổng lồ, tạo nên doanh thu ấn tượng từ số lượng bán ra.

Điểm mấu chốt và cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp Mixue giữ giá sản phẩm ở mức thấp kỷ lục chính là việc kiểm soát chuỗi cung ứng. Thay vì mua nguyên liệu từ bên thứ ba, Mixue đã xây dựng chuỗi cung ứng riêng, từ các nhà máy sản xuất trà, bột kem, đến các trung tâm kho bãi và logistics. Việc tự chủ nguồn cung giúp thương hiệu này kiểm soát chặt chẽ chất lượng và giảm chi phí đầu vào đến mức tối đa.

Bên cạnh đó, Mixue phát triển nhanh chóng nhờ mô hình nhượng quyền với chi phí thấp. Điều này đã thu hút hàng nghìn người muốn khởi nghiệp. Mixue cung cấp toàn bộ nguyên liệu, thiết bị và quy trình vận hành cho các cửa hàng nhượng quyền, từ đó đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng trên toàn hệ thống. Hiện tại, hơn 99% trong số hàng chục nghìn cửa hàng Mixue trên toàn cầu là cửa hàng nhượng quyền.

Đây là người đứng sau cốc trà sữa Mixue bạn vừa uống- Ảnh 3.

 

Không thể không nhắc đến chiến lược marketing viral và hình ảnh vui nhộn của thương hiệu. Linh vật "ông tuyết Mixue" với những bài hát và điệu nhảy dễ thương đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Chiến lược marketing gần gũi, tạo cảm giác vui vẻ và "lan truyền" đã giúp Mixue tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng giới trẻ.

Trở thành tỷ phú đô la và tầm nhìn toàn cầu

Với sự giúp đỡ của em trai Trương Hồng Phú (người hiện là CEO Mixue), Trương Hồng Siêu đã xây dựng Mixue từ một quầy đá bào nhỏ trở thành một đế chế đồ uống khổng lồ. Mixue đã mở rộng ra nhiều quốc gia như Việt Nam, Philippines, Indonesia, Thái Lan, và hiện có hơn 36.000 cửa hàng trên toàn thế giới.

Đây là người đứng sau cốc trà sữa Mixue bạn vừa uống- Ảnh 4.

 

Theo Forbes, Trương Hồng Siêu và em trai Trương Hồng Phú đã trở thành tỷ phú với tổng tài sản lên tới hàng tỷ USD, vượt qua cả nhiều "ông lớn" trong ngành F&B. Vào đầu năm 2025, Mixue đã nộp hồ sơ IPO trên sàn chứng khoán Hồng Kông, một bước đi quan trọng khẳng định vị thế của họ trên trường quốc tế.

Câu chuyện của Trương Hồng Siêu là một minh chứng sống động cho tinh thần "dám nghĩ, dám làm". Từ một cậu bé nghèo khó, lười học, anh đã tự mình vượt qua mọi khó khăn, học hỏi từ thất bại và xây dựng một đế chế toàn cầu bằng sự kiên trì và tầm nhìn phi thường.

Nguồn: Forbes, Sohu

Thanh Huyền

