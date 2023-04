Diễn biến mới nhất vụ nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp cướp giật tiền của nhân viên cây xăng

Công an TP.Lai Châu đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phương Thảo để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Tối 15/4, lãnh đạo Công an TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, cho biết đơn vị đã gia hạn tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú phường Tân Phong, TP Lai Châu) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo nhà chức trách, tối 10/4, Thảo đi xe máy đến cây xăng đối diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu vờ mua 10.000 đồng tiền xăng. Khia trả tiền, Thảo đã đưa 100.00 đồng, nhằm lúc nhân viên bán đang trả tiền thừa, Thảo giật tập tiền của người này rồi tăng ga bỏ chạy. Nhân viên cây xăng đã giật lại được tập tiền nên Thảo không thực hiện được ý định.

Nguyễn Thị Phương Thảo.

Nhà chức trách cho biết sau khi gây án, Thảo về cạy tấm thạch cao trên trần nhà để cất giấu bộ quần áo đã mặc khi gây án.

"Người phụ nữ này khai do nợ nần, túng quẫn nên nảy sinh lòng tham", lãnh đạo Công an TP Lai Châu cho biết. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân