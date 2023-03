Giăng bẫy "Du lịch 0 đồng": Trẻ không tha, già không thương

Đại diện thôn Sa Đống (xã Tự Cường) cho biết, riêng thôn Sa Đống có 87 người cao tuổi tham gia tour du lịch này và theo thống kê chưa đầy đủ thì khoảng 50 người đã bỏ gần 120 triệu đồng “mua” sản phẩm; người ít 2-3 triệu đồng, người nhiều tới 5-6 triệu đồng.

Các tour du lịch 0 đồng, tri ân khách hàng, mời tham quan mô hình nông nghiệp,... nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để lừa bán sản phẩm không rõ nguồn gốc đã xảy ra nhiều lần, nhiều nơi và được các cơ quan chức năng cảnh báo từ lâu. Thế nhưng mới đây, hơn 120 người cao tuổi ở xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vẫn “sập bẫy” khi tham gia tour “Du lịch 0 đồng” và bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18/3 vừa qua, hơn 120 người cao tuổi của xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) tham gia tour “Du lịch 0 đồng” do Công ty TNHH nông nghiệp thảo dược và chăn nuôi công nghệ cao (địa chỉ: Thôn Trúc Đồng 2, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức. Theo lịch trình, Công ty tổ chức cho bà con tham quan, vãn cảnh một số di tích văn hóa, đền, chùa tại Lạng Sơn và hoàn toàn đài thọ chi phí đi lại, ăn uống.

Mỗi sản phẩm như thế này, người dân bị lừa mua với giá từ 2 - 4 triệu đồng/hộp.

Tuy nhiên khi tới Lạng Sơn, sau khi tham quan 2 đền chùa, đoàn khách được đưa đến một nhà hàng ở thành phố Lạng Sơn để ăn trưa. Tại đây, một người tự xưng là nhân viên công ty tổ chức giao lưu và giới thiệu một số sản phẩm thuốc. Người này khẳng định, công ty không bán hàng mà chỉ tặng để bà con dùng thử, nếu thấy hiệu quả thì quảng cáo sản phẩm giúp công ty.

Để lấy lòng tin, nhân viên giới thiệu và tặng một số sản phẩm (ghi bên ngoài vỏ hộp là Đông trùng hạ thảo) cho các thành viên trong đoàn khách. Những ai có nhu cầu thì đăng ký và tạm nộp số tiền bằng giá sản phẩm, sau đó nhân viên sẽ hoàn trả số tiền ấy, đồng thời tặng kèm sản phẩm cho bà con. Cứ như vậy, nhân viên tiếp tục đưa ra những sản phẩm khác, giới thiệu là thuốc chống tai biến, sâm linh chi... và đều áp dụng chiêu bài: bà con đưa tiền, sau đó được trả lại tiền kèm sản phẩm tặng. Đến 2 sản phẩm cuối cùng, đối tượng lấy lý do đang kiểm đếm lại sản phẩm nên chưa trả tiền cho bà con, đồng thời tiếp tục giới thiệu các sản phẩm khác, thu tiền của người dân cùng lời hứa sẽ trả lại hoàn toàn. Lúc này, một đối tượng khác phát túi cho bà con đựng sản phẩm và lợi dụng lúc lộn xộn, các đối tượng thu tiền đã lẩn trốn.

Người dân mong muốn, các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo.

Bà Bùi Thị Hằng và bà Bùi Thị Hiền, 2 người trong đoàn bức xúc nói:

"Tiền thì không trả lại mà hướng dẫn viên trốn mất, nhà hàng thì đuổi đi; lái xe đe là mọi người không về thì người ta sẽ thả ở đấy, quay xe về. Mọi người ai cũng cuốn hút vào chỗ đấy; không biết có cái gì mà những người kiên trì từ đầu nhưng đến cuối cùng cũng bị thu hút vào 2 phần quà cuối, mất 3,4 triệu"

"Nếu mà bảo bây giờ thuốc này chúng cháu bán như thế này, giá 1 hay 2, 3 triệu, cô chú nào thấy cần thiết thì mua, lúc đấy thì vô tư. Đây lại nói chuyến đi không đồng, tặng quà nên cuối cùng là bà con bức xúc vì bị lừa".

Đại diện thôn Sa Đống (xã Tự Cường) cho biết, riêng thôn Sa Đống có 87 người cao tuổi tham gia tour du lịch này và theo thống kê chưa đầy đủ thì khoảng 50 người đã bỏ gần 120 triệu đồng “mua” sản phẩm; người ít 2-3 triệu đồng, người nhiều tới 5-6 triệu đồng. Đáng buồn hơn là một số người không có tiền nhưng vì được hứa “sẽ trả lại” nên vẫn đi vay mượn để nộp tiền, như trường hợp bà Dương Thị Hưởng (75 tuổi): "Tôi chỉ có 90.000đ, tôi phải đi vay, mà mua thì mất 3,4 triệu đồng. Người ta bảo những sản phẩm này công ty cho hết, đầu tiên cũng đưa tiền, người ta lại hoàn giả lại hết lượt, nhưng 2 đợt sau lại không trả lại. Chúng tôi nhà quê thì cũng nghèo, bảo đi du lịch miễn phí thì chúng tôi đi thôi, không ngờ lại bị lừa thế này. Mong cơ quan chức năng vào cuộc, vì còn lần này, lần khác, tránh người khác lại bị lừa".

Ông Trần Văn Tính, Chủ tịch UBND xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết: Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần quán triệt cán bộ, các tổ chức, đoàn thể thuộc quản lý của Đảng ủy, UBND xã về việc tổ chức cho cán bộ, người dân đi tham quan, học hỏi phải báo cáo UBND xã. Tuy nhiên, ở vụ việc vừa xảy ra, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã tập hợp hội viên “đi du lịch” nhưng không thực hiện quy định này. Hiện, UBND xã Tự Cường đang phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Đối tượng tự nhận là nhân viên công ty, khẳng định chỉ giới thiệu sản phẩm chứ không bán hàng. Điều đáng nói, khi bà con đăng video, hình ảnh liên quan lên các mạng xã hội đều bị chặn, xóa sau ít phút. (Ảnh chụp qua màn hình của một nạn nhân).

Ông Tính nói: "Lực lượng công an xã hoàn thiện tất cả hồ sơ ban đầu, báo cáo huyện và đề nghị Công an thành phố xem xét có các phương pháp xử lý. Chắc chắn những trường hợp như thế này sẽ còn tái diễn trên địa bàn nhiều xã, chứ không riêng gì xã Tự Cường. Dưới góc độ địa phương đây là một bài học đắng lòng. Chúng tôi đã có ý kiến với Công an và các trưởng thôn, chỉ cần có thông tin bán thuốc, bán sữa trá hình là lực lượng liên ngành giữa công an và UBND xã đến lập biên bản".

Những "chiêu trò" mời người dân tham quan, du lịch... nhằm bán sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc đã xảy ra ở nhiều địa phương, các cơ quan chức năng cũng đã cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn có không ít người chủ quan, bị lợi dụng. Các đối tượng thường nhằm vào người cao tuổi, phụ nữ, cựu chiến binh, các cụ hưu trí... ở các khu vực nông thôn, với nhiều hình thức mời chào, như: đi khám bệnh miễn phí, giới thiệu, bán sản phẩm trá hình, tổ chức đoàn tham quan trang trại, mô hình nông nghiệp...

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền và vào cuộc quyết liệt, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo. Mặt khác, người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, tránh để kẻ xấu lợi dụng gây thiệt hại cho bản thân và mất an ninh, trật tự xã hội./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc