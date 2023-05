Hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến nam sinh lớp 11 bị đâm tử vong ở Nam Định

Mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, nam sinh lớp 11 đã bị đâm tử vong khi xô xát với 4 người khác.

Nguồn tin của PV ngày 9/5 cho biết, vụ học sinh lớp 11 tại Trường THPT An Phúc (Nam Định) bị đâm tử vong khởi nguồn từ sự nghi ngờ em này nói xấu một học sinh lớp 12 trên Facebook.

Theo đó, sáng ngày 8/5, N.P.C. (học sinh lớp 12) đã giáng một cú tát Đ.H.A.P. (học sinh lớp 11) do nghi ngờ em này nói xấu mình trên Facebook. Đến khoảng 17h cùng ngày, N.M.T. (sinh năm 2006, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu) điều khiển xe đạp điện chở N.P.C. về nhà.

Tại khu vực xóm 4, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, nhóm bốn người của Đ.H.A.P (đều học tại Trường THPT An Phúc) đuổi theo chặn xe và dùng gậy 30cm đánh C. Do bị tấn công, nam sinh lớp 12 lấy trong ba lô một thanh kim loại tự chế, dài khoảng 13cm, một đầu được mài nhọn, rồi vung liên tiếp về phía nhóm của Đ.H.A.P.

Vụ ẩu đả khiến nam sinh lớp 11 tử vong. Ảnh: NDCC

Hậu quả của cuộc xô xát là Đ.H.A.P bị đâm ba vết vào vùng ngực, một học sinh khác bị thương ở bụng. Hai nam sinh bị thương được người dân và công an xã Hải Phong đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hải Hậu. Tuy nhiên, học sinh lớp 11 tử vong trên đường đi, em còn lại hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an Huyện Hải Hậu đã bàn giao các đối tượng cho Công an Tỉnh Nam Định để điều tra thụ lý theo thẩm quyền, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

VietNamNet đưa tin, đại diện Trường THPT An Phúc cho biết qua đánh giá của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn, em Đ.H.A.P trong thời gian học tập và rèn luyện ở trường là một học sinh ngoan, chấp hành tốt nội quy của trường và không có biểu hiện bất thường.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định ông Cao Xuân Hùng cho hay, đơn vị đang yêu cầu phía nhà trường tập trung phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết sự việc đồng thời động viên gia đình học sinh.

Ông Hùng cho biết thêm, thực tế, Nam Định cũng đã yêu cầu các trường thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường. Ngoài ra, Sở cũng sẽ yêu cầu các nhà trường phối hợp với công an địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn việc học sinh mang theo vật dụng có thể gây mất an ninh an toàn trong và ngoài trường học.

Phương Uyên (T/h)