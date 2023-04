Hiệp hội Golf Việt Nam ra thông báo sau khi 2 Phó Chủ tịch bị bắt

Liên quan đến vụ 2 Phó chủ tịch của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) bị bắt tội Đánh bạc ở Vĩnh Phúc, VGA đã có thông báo chính thức về vấn đề này.

Theo đó, Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết, năm 2023, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức giải đấu VGA Union Cup 2023 tại sân Heron Lake Golf Course & Resort, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 23- 25/03/2023. Mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu gần như đã được hoàn thiện, VGA đã thông báo việc tổ chức giải đến các cơ quan chức năng theo quy định. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan và chủ quan, sân Heron Lake Golf Course & Resort đã đề nghị Ban tổ chức tạm hoãn giải đấu.

“Liên quan đến vụ việc một nhóm người chơi đánh bài Poker bị Cục cảnh sát hình sự (C02) – Bộ công an bắt tạm giữ (trong đó có một số golfer và một số nhân sự của VGA) mà báo chí đưa tin thời gian vừa qua, Hiệp hội Golf Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình như sau: Đây là hành động của nhóm cá nhân diễn ra tại một khách sạn bên ngoài sân golf, mức độ vi phạm đến đâu sẽ do cơ quan điều tra và pháp luật làm rõ, theo đó từng cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Về phía mình, Hiệp hội Golf Việt Nam tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm để không xảy ra những sự việc không đáng có này. Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ tiến hành xem xét mức độ vi phạm để xử lý một số cá nhân liên quan theo Điều lệ của Hiệp hội Golf Việt Nam và quy định của pháp luật, đồng thời sẽ phối hợp với các sân golf, các hội golf, câu lạc bộ golf tuyên truyền, giải thích về tác hại của những hành vi, thái độ ứng xử tiêu cực trên sân golf, khuyến khích các golfer giữ gìn vẻ đẹp của môn thể thao golf với tinh thần thể thao cao thượng và trung thực”, Hiệp hội Golf Việt Nam nêu rõ.

Hình ảnh được cho là nhóm người đánh bạc đăng tải lên mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, vào chiều 29/3, Bộ Công an công bố danh sách 21 bị can liên quan vụ bắt quả tang nhiều golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Theo đó, ông Trần Anh Linh (SN 1976, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM) bị xác định cầm đầu, bị khởi tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, gồm Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TP.HCM), Trần Thanh Thủy (SN 1996, quê Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang), Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, quê Bến Tre).

Hai Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú đều bị khởi tố về tội Đánh bạc. Cùng tội này, Cục Cảnh sát hình sự Bộ công an (C02) khởi tố Nguyễn Hồng Thái (SN 1973), Ngô Hữu Tiệp (SN 1983), Nguyễn Tuấn Việt (SN 1979), Nguyễn Công Đức (SN 1987), Trần Quyết Thắng (SN 1972), Lê Tuấn Việt (SN 1970), Đặng Đình Hậu (SN 1973), Nguyễn Mộng Liêm (SN 1970), Lê Hồng Nhân (SN 1988), Nguyễn Nhật Trường (SN 1983, cùng ở Hà Nội). Ngoài ra còn có các bị can Nguyễn Hữu Huân (SN 1984, quê Bắc Giang), Võ Ngọc Hường (SN 1973, Đà Nẵng), Thái Tấn Dũng (SN 1968) và Diều Chí Hảo (SN 1975, cùng trú TP.HCM).

Khánh Ngân