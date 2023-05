Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh thành

Cập nhật lịch nghỉ hè chi tiết cho học sinh trên 63 tỉnh thành trong cả nước.

Theo khung thời gian kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ 2 năm học 2022-2023 sẽ kết thúc trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Lịch nghỉ hè cho học sinh năm 2023. Ảnh minh họa

Các tỉnh bao gồm An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên -Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái sẽ là các tỉnh kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đối với tỉnh Tiền Giang bậc mầm non sẽ kết thúc năm học trước ngày 28/5, Tiểu học tổng kết năm học và xét hoàn thành chương trình tiểu học từ 27/5 đến 31/5; THCS và THPT kết thúc năm học trước ngày 28/5.

Tỉnh Tây Ninh bậc mầm non bế giảng năm học ngày 19/5; Tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên bế giảng năm học ngày 26/5.

Tỉnh Quảng Nam sẽ bế giảng năm học từ ngày 25/5 đến 30/5.

Học sinh tỉnh Phú Yên sẽ được nghỉ hè như sau: Bậc mầm non, tiểu học tổng kết năm học từ ngày 23/5 đến 31/5; học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên tổng kết năm học từ 29/5 đến 31/5.

Tỉnh Hoà Bình bậc mầm non kết thúc năm học ngày 26/5; Tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên kết thúc năm học ngày 27/5.

Đối với tỉnh Đồng Nai bậc mầm non kết thúc năm học ngày 26/5; Tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên kết thúc năm học ngày 31/5.

Được biết, Cần Thơ các trường tổ chức tổng kết năm học sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31/5/2023.

Tỉnh Bình Phước bậc mầm non kết thúc năm học 26/5, Tiểu học kết thúc năm học ngày 19/5; THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu bậc mầm non, Tiểu học kết thúc năm học từ ngày 25 đến 26/5; THCS và THPT, giáo dục thường xuyên kết thúc năm học từ ngày 25 đến 27/5.

Còn tỉnh Bến Tre giáo dục mầm non, Tiểu học kết thúc năm học ngày 30/5; THCS, THPT và giáo dục thường kết thúc năm học ngày 25/5.

Đối với tỉnh Bình Thuận học sinh sẽ kết thúc và tổng kết năm học chậm nhất 31/5.

Ngoài ra Hà Giang cũng sẽ tập trung hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học trước ngày 31/5.

Trên đây là lịch nghỉ hè 2023 của các tỉnh chi tiết để phụ huynh và học sinh nắm được.

Thùy Dung (t/h)