Loài hoa 7 năm mới nở một lần, chi tiền triệu vẫn khó mua, "cháy hàng" liên tục

Loài hoa này từng được cho là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng thật bất ngờ, nó lại có thật trong tự nhiên, mặc dù phải mất đến 7 năm mới nở một lần.

Loài hoa sông ở núi cao, băng giá lạnh lẽo

Loài hoa này được biết đến với tên gọi Thiên Sơn tuyết liên, hay còn gọi là hoa sen tuyết của núi Thiên Sơn. Nổi tiếng trong các tác phẩm kiếm hiệp Trung Quốc, hoa này được truyền tụng với khả năng cải lão hoàn đồng, tăng cường sức mạnh và chữa lành vết thương.

Năm 2018, người ta đã ghi nhận sự xuất hiện của loài hoa này tại đỉnh Thiên Sơn, Trung Quốc. Đến năm 2020, Thiên Sơn tuyết liên lại được tìm thấy ở Dzungarian Gobi và núi Baitag Bogd, Mông Cổ, cách Thiên Sơn khoảng 250km. Tuy nhiên, loài hoa này chỉ nở một lần trong vòng 7 năm, nên càng trở nên quý hiếm hơn bao giờ hết. Mỗi lần hoa nở chỉ kéo dài trong vài ngày, khiến cho việc tìm kiếm và thu hoạch sen tuyết trở thành một thử thách lớn, đòi hỏi nhiều công sức.

Những bông hoa sen tuyết nở trong núi cao (Ảnh: Internet)

Vẻ đẹp của hoa sen tuyết Thiên Sơn

Sen tuyết Thiên Sơn nổi bật với vẻ ngoài độc đáo: cánh hoa trắng vàng, nhụy hoa đỏ tím, mọc giữa nền tuyết trắng xóa. Kích thước của bông hoa tương đương với những bông hoa sen thông thường, nhưng loài hoa này phát triển và ra hoa trong điều kiện khắc nghiệt của núi cao, từ 2.500m đến 4.000m. Chúng chủ yếu tập trung ở Tân Cương và Tây Tạng, Trung Quốc.

Sen tuyết mọc từ khe núi, mỏm đá, với tốc độ sinh trưởng rất chậm. Mất từ 5 đến 7 năm mới có thể ra hoa, và chỉ có khoảng 5% hạt có khả năng nảy mầm. Hạt sen tuyết nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C, phát triển trong khoảng 3-5 độ C, và có thể chịu được cái lạnh lên tới -21 độ C.

Hoa sen tuyết sở hữu vẻ đẹp rất độc đáo, có công dụng làm dược liệu (Ảnh: Internet)

Với khả năng sinh sống trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, sen tuyết trở thành một loài hoa cực kỳ quý hiếm. Nó không chỉ được xem như một thực phẩm quý giá mà còn được công nhận với những dược tính kỳ diệu, góp phần làm tăng giá trị của loài hoa độc đáo này.

Truyền thuyết về loài hoa sen tuyết

Theo dân gian, sen tuyết được coi là một loài hoa kỳ diệu với nhiều công dụng thần thánh. Người ta tin rằng, sau khi ăn hoa sen tuyết, bạn có thể tự tin bước ra ngoài trong cái lạnh buốt mà không sợ bị cảm lạnh. Một số truyền thuyết còn cho rằng việc ăn những bông sen này giúp con người cải lão hoàn đồng. Với khả năng chịu lạnh phi thường, hoa sen tuyết sống trên những ngọn núi cao, hấp thụ tinh hoa từ tuyết, nên được xem như mang sức mạnh kỳ diệu và đặc biệt.

Trên thực tế, sen tuyết là một loại thảo mộc quý, được biết đến với khả năng trị liệu các vấn đề như thận hư, đau lưng, trừ phong thấp và cải thiện tuần hoàn máu. Tuy nhiên, nó không phải là "thần dược" như những gì mà truyền thuyết đã thổi phồng. Mỗi năm, hoa sen tuyết thường được thu hoạch vào mùa hè, từ tháng 7 đến tháng 8. Sau khi hái, hoa được phơi khô dưới ánh nắng để bảo tồn dược tính.

Hoa sen tuyết, tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết nhưng lại có thật ngoài tự nhiên (Ảnh: Internet)

Do số lượng ít ỏi và quá trình thu hoạch khó khăn, sen tuyết trở thành món hàng xa xỉ với mức giá trên thị trường rất cao. Hiện nay, loài hoa này đã được trồng nhân tạo, với giá dao động từ vài chục tệ một bông ở Trung Quốc. Trong khi đó, sen tuyết tự nhiên có giá trị cao hơn nhiều, từ hàng trăm đến hàng nghìn tệ, thường chỉ dành cho giới nhà giàu săn lùng.

Một số đại gia Việt Nam cũng không ngần ngại chi ra từ 4 đến 5 triệu đồng cho mỗi bông sen tuyết, trong khi giá mua theo cân có thể từ 100 đến 120 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, với mức giá cao như vậy, loài hoa này đang phải đối mặt với tình trạng khai thác quá mức, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Năm 2020, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã cảnh báo rằng sen tuyết có thể gặp nguy cơ tuyệt chủng do bị khai thác để làm thuốc cổ truyền. Chính quyền Trung Quốc cũng đã đưa sen tuyết vào danh sách các loài thực vật hoang dã cần bảo vệ.

Ngày nay, những người Du lịch Tây Tạng vẫn không ngừng săn tìm sen tuyết, không chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng mà còn để trải nghiệm điều kỳ diệu mà loài hoa này mang lại, góp phần thu hút khách du lịch đến với vùng đất huyền bí này.