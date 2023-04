Mắc bệnh hiếm không thể chữa khỏi, nữ ca sĩ Celine Dion giờ ra sao?

Sau khi thông báo mắc hội chứng người cứng (SPS), nữ ca sĩ Celine Dion vẫn tiếp tục tham gia sáng tác nhạc và đóng phim.

Ngày 14/4, Fox News đưa tin chủ nhân bản hit My Heart Will Go On sẽ xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong bộ phim Love Again. Ngoài diễn xuất, diva đình đám còn thu âm một loạt ca khúc mới làm nhạc phim.

Đảm nhận vai diễn là chính mình, nữ diva chia sẻ: "Tôi rất vui khi góp mặt trong dự án và vinh dự được xuất hiện cùng các diễn viên xinh xắn, tài năng như Priyanka Chopra, Sam Heughan. Tôi xem đây là món quà mà mình sẽ trân trọng mãi mãi".

Celine Dion có trải nghiệm tuyệt vời khi đóng phim. Cô hy vọng được khán giả đón nhận vai diễn mới cũng như 11 bài hát trong phim.

Celine Dion góp mặt trong Love Again cùng Priyanka Chopra và Sam Heughan. Ảnh: Mashable.

Love Again kể về Mira Ray (Chopra đóng), người phụ nữ vừa mất chồng sắp cưới. Cô gửi một loạt tin nhắn đến số điện thoại cũ của người yêu, song không phát hiện số này đang được sử dụng bởi nhà báo Rob Burns (Heughan thủ vai). Khi Burns được giao nhiệm vụ viết bài về Celine Dion, anh đã nhờ diva giúp tìm cách gặp Mira ngoài đời.

Theo Priyanka Chopra, Love Again là tác phẩm "ca ngợi Celine Dion". Trong khi đó, Heughan dùng lời có cánh khi nhắc đến diva người Canada, khen cô "rất tốt bụng và hài hước".

"Âm nhạc của chị ấy, theo một cách nào đó, đã mang nhân vật của tôi và Priyanka xích lại gần nhau. Ai có thể làm điều đó tốt hơn Celine Dion?", nam diễn viên bày tỏ.

Love Again là dự án đầu tiên của Dion sau thông báo mắc bệnh vào tháng 12/2022. Diva cho biết cô được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (Stiff-person syndrome/SPS) - một chứng rối loạn vận động tự miễn dịch hiếm gặp. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống), khiến người bệnh bị cứng cơ, sau đó sẽ tiếp tục lan rộng và gây nên cứng mọi cơ quan trong cơ thể. Chứng bệnh này vô cùng hiếm gặp, chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Bệnh này hiện không có thuốc điều trị dứt điểm.

Vì tình trạng sức khỏe bất ổn, Dion phải lùi lịch tour ở châu Âu từ tháng 2/2023 sang năm 2024. Trong khi đó, các đêm diễn đã lên kế hoạch vào mùa hè 2023 đều phải hủy bỏ.

Trước đó, từ năm 2021, Celine Dion đã phải dừng biểu diễn vì chứng co thắt cơ nghiêm trọng và dai dẳng. Tour diễn cố định ở Las Vegas bị hủy vào tháng 10/2021. Đến tháng 1/2022, cô tiếp tục thông báo hủy bỏ chuyến lưu diễn Bắc Mỹ. Diva người Canada cho biết rất đau lòng về điều này nhưng sức khỏe không cho phép, buộc cô phải ở nhà điều trị cho đến khi hồi phục.

Minh Hoa (t/h)