Miền Bắc chuyển mưa rét từ chiều tối nay

09:46 20/01/2026
Từ chiều tối nay (20/1), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi đông bắc nước ta, miền Bắc và Thanh Hoá – Nghệ An chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió đông nam, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Thoi tiet hom nay 20/1 anh 1

Từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa rải rác.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nơi vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió đông nam, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Dự báo từ ngày mai (21/1), không khí lạnh tăng cường thêm khiến miền Bắc chuyển rét, trời tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Ngày 22/1, trời chuyển rét đậm, đồng thời tiếp tục có mưa, làm tăng thêm cảm giác buốt giá trong đợt rét lần này.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ ngày mai (21/1), Thanh Hoá đến Huế bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển rét, riêng Thanh Hoá - Nghệ An trong 22-23/1 có thể xảy ra rét đậm.

Từ đêm mai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) chuyển mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Khu vực Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định từ 22/1 chuyển lạnh.

Tây Nguyên hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TP.HCM hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên, Nam Bộ.

