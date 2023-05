Theo các chuyên gia, từ tối 22/5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền núi phía Bắc, gây mưa rào và giông. Người dân cần đề phòng vì mưa giông dễ làm đổ cây cối, ảnh hưởng mùa màng.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay (20/5) khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa rào và giông. Ảnh: Vietnam+

Đáng chú ý, các chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai dự báo sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền núi phía bắc từ tối 22/5.

"Không khí lạnh sẽ gây ra các cơn mưa rào cho các tỉnh miền núi phía bắc. Sau đó, mưa dịch chuyển dần về trung du miền núi phía bắc, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ trong ngày 23/5. Mưa không kéo dài nhưng mưa lớn kèm giông gió dễ làm đổ cây cối, ảnh hưởng mùa màng", báo Thanh niên dẫn nhận định của TS. Nguyễn Ngọc Huy, người có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu về bão, hạn hán, lũ lụt, các hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, môi trường và sinh kế.

Báo Kinh tế đô thị cũng đưa tin, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, từ tối 22/5 có đợt không khí lạnh đi vào các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo đó, các cơn mưa rào bắt đầu xảy ra từ miền núi phía Bắc từ đêm 22/5. Sang ngày 23/5, mưa dịch chuyển dần về trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa không kéo dài nhưng mưa lớn kèm dông gió nên dễ làm đổ ngã cây cối, ảnh hưởng mùa màng.

Tại khu vực Tây Nguyên, Tây của Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Mekong, mưa cũng xuất hiện từ ngày 22/5 và rải rác đến trong 23/5. Nhiệt độ các vùng dự báo giảm trong khoảng thời gian này, tuy nhiên khu vực ven biển từ Quảng Ninh tới Huế sẽ sớm nóng trở lại.

Vân Anh (T/h)