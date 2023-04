Người phụ nữ bị cướp tấn công vào ngày cá tháng Tư và sự thật bất ngờ

Chị Th. thông báo bị tấn công, cướp 40 triệu đồng vào ngày cá tháng Tư. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện sự thật không ngờ.

Ngày 2/4, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý công dân trình báo thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 16h50 ngày 1/4, Công an xã Sơn Lĩnh nhận được trình báo của anh Trần Văn Nhật (trú tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn) về việc trên tuyến đường liên xã (đoạn giáp ranh giữa xã Quang Diệm và Sơn Lĩnh) xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị H.T.Th. (trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) và số tiền bị cướp mất là 40 triệu đồng.

Theo khai báo ban đầu của chị H.T.Th., nạn nhân đã bị 2 thanh niên lạ mặt dùng hung khí là thanh tuýp sắt để trấn áp và chặn cướp số tiền trên.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã phối hợp cùng Công an huyện Hương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định không có bất kỳ vụ cướp nào xảy ra. Các thông tin chị Th. đã khai báo là gian dối.

Lúc này, chị Th. mới khai nhận, do đã sử dụng hết số tiền 40 triệu đồng và lo sợ gia đình sẽ trách mắng nên mới thông báo là bị cướp.

