Nữ tiếp viên hàng không từng là hoa hậu bị bắt vì buôn ma túy: Khi đồng tiền làm mờ mắt và cái giá đắt phải trả

Lợi dụng đặc quyền về nghề nghiệp của mình, không ít tiếp viên hàng không trên thế giới đã tiếp tay cho việc vận chuyển ma túy.

Buôn lậu là một "nghề" siêu lợi nhuận nên thủ đoạn mà những kẻ trong "nghề" sử dụng cũng muôn hình vạn trạng. Đa số họ giấu "hàng" ở những chỗ riêng tư và "cải trang" chúng thành những đồ vật bình thường hoặc thực phẩm.

Cựu hoa hậu, tiếp viên hàng không bị bắt giữ

Nhiều vụ bắt giữ tiếp viên hàng không buôn lậu ma túy ở Mỹ, nhưng chỉ có Marsha Gay Reynolds là một cựu hoa hậu.

Luật sư Dennis Ring, người đại diện cho tiếp viên hàng không Marsha Gay Reynolds, nói với The New York Post: "Có lý do để việc này (buôn lậu của các tiếp viên hàng không - PV) thường được thực hiện. Tôi nghĩ điều này khá phổ biến nhưng không bị bắt thường xuyên".

Nữ hoàng sắc đẹp Marsha Gay Reynolds trở thành tiếp viên hàng không của hãng JetBlue. Năm 2016, người phụ nữ 34 tuổi lúc đó bị dừng lại tại cổng soi chiếu sân bay quốc tế LAX ở Los Angeles, cô ấy đã cởi bỏ đôi giày cao gót Gucci, bỏ túi xách và dây nịt...

Tuy nhiên, bên trong hành lý của cô ấy có 70 pound (hơn 31,7 gr) cocaine, với giá trị thị trường 2 triệu USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Reynolds và người đàn ông Jamaica tên là Gaston Brown hợp tác để buôn lậu các chất bất hợp pháp trong 6 lần khác nhau. Năm ngoái, Brown bị kết án 165 tháng tù liên bang vì các tội danh, bao gồm hai tội âm mưu tàng trữ và phân phối cocaine.

Sân bay Quốc tế San Diego. Ảnh: KPBS NEWS

Ngày 23/12/2022, trang web Văn phòng Chưởng lý khu vực nam California đăng tải thông tin bị can Terese L. White, tiếp viên hàng không của hãng Mesa Airlines, cư trú tại TP Dallas, bang Texas (Mỹ), đã nhận tội buôn bán ma túy tại Tòa án liên bang.

Trong thỏa thuận nhận tội, bị can White cho biết vào ngày 4/10/2022, cô khởi hành từ sân bay Quốc tế Dallas/Fort Worth ở bang Texas đến Sân bay Quốc tế San Diego ở bang California. Sau khi đến Sân bay Quốc tế San Diego, White rời khỏi khu vực an ninh sân bay như bình thường.

Sau đó, cũng trong cùng ngày, White có lịch bay đến TP Boston, bang Massachusetts. Lúc này, White đã đứng vào hàng đợi của cơ chế Thành viên phi hành đoàn thân quen (Known Crew Member).

Phi hành đoàn đứng ở hàng này sẽ không bị kiểm tra an ninh như khách hàng thông thường mà sẽ trình mã code và giấy tờ tùy thân và được đi qua cổng an ninh dễ dàng.

Tuy nhiên, White là người được chọn kiểm tra an ninh ngẫu nhiên trong số phi hành đoàn đứng ở hàng đó.

Sau khi nhận thấy có nghi vấn khi cô này đi qua máy dò kim loại và máy quét toàn thân dùng công nghệ soi chiếu AIT (Advanced Imaging Technology), các sĩ quan của Cục An ninh Vận tải (TSA) đã đưa cô vào phòng riêng để kiểm tra thêm.

Lúc này, TSA đã phát hiện có các gói hàng cách quấn quanh bụng cô này và các gói này chứa khoảng 1,51 kg (3,33 pound) chất cấm fentanyl.

White đã khẳng định việc đem theo các gói hàng này không phải là mang hàng cấm như các sĩ quan suy đoán và khai rằng một đồng nghiệp đã đưa cho cô này "một gói thủy ngân" đeo quanh bụng để giảm cân, theo đài NBC 7 San Diego.

Trong thỏa thuận nhận tội, White đã thừa nhận rằng cô đã lợi dụng các đặc quyền của một tiếp viên hàng không để qua được quy trình kiểm tra an ninh chặt chẽ tại Sân bay Quốc tế San Diego nhằm buôn lậu fentanyl.

Hiện White đã bị hãng Mesa Airlines sa thải. Dự kiến, tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 24/3 tới và mức án tối đa mà cô này có thể nhận là 20 năm tù.

Tờ New York Post cho biết, lợi dụng đặc thù công việc đi lại thường xuyên và quy trình an ninh lỏng lẻo, một bộ phận tiếp viên hàng không đã tiếp tay cho những kẻ buôn bán ma túy, trở thành mắc xích vận chuyển hàng cấm đi khắp nơi.

"Hiện tượng này diễn ra khá phổ biến trong giới tiếp viên hàng không, nhưng ít khi bị phát hiện trừ một số trường hợp hy hữu bị yêu cầu soi chiếu ngẫu nhiên bởi an ninh sân bay như đã xảy ra với nữ tiếp viên hàng không Terese White" - luật sư Dennis Ring nói.

Ma túy thu được của đối tượng Zailee Zainal. Ảnh: ABC NEWS

Tháng 10/2020, nữ tiếp viên hàng không người Malaysia - Zailee Zainal đã phải nhận 9 năm 6 tháng tù vì buôn lậu heroin vào Úc, theo đài ABC News.

Vào ngày 6/1/2019, Zailee Zainal lúc đó đang làm tiếp viên của hãng Malindo Air (Malaysia) đã bị bắt tại sân bay Melbourne (Úc) vì giấu ma túy trong áo ngực và quần lót.

Thẩm phán Michael Cahill cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 1/2019, Zainal mang heroin trót lọt 8 lần, tổng cộng 4 kg.

Đối tượng này đã được đào tạo để vận chuyển ma túy, gồm cách nói chuyện bằng mật mã và bước đi tự tin với một gói hàng kẹp giữa hai chân ở vùng kín. Khi đến Úc, cô ấy sẽ đến một khách sạn đã được chỉ định và đối heroin lấy tiền mặt ở trong một nhà vệ sinh.

Theo ông Cahill, số lượng ma túy mà Zainal mang vào Úc là rất lớn và giá trị bán buôn của số heroin này là khoảng 750.000 AUD (11,8 tỉ đồng). Tổng số tiền người này đã kiếm được nhờ các phi vụ là 6.500 AUD (102 triệu đồng).

Ông Cahill cho biết Zainal sẽ được trở về nước (Malaysia) khi mãn hạn tù và cô xứng đáng được nhận bản án khoan hồng vì xét trên hoàn cảnh của cô.

Zainal có một đứa con gái nhỏ bị bệnh nặng và cô đã phải làm mọi cách để đóng tiền viện phí cho con, trong đó có việc hãng hàng không đã quyên góp tiền để hỗ trợ cô trả viện phí.

Lúc đó, một người đã gửi email cho cô và rủ cô tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Vì muốn cứu con và đang quá túng bấn, cô đã nhận lời tham gia đường dây này.

