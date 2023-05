Phát hiện 14 thanh thiếu niên dương tính với ma túy tại căn hộ không số

Chiều 28/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên, tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ không số trên đường số 2, Tây Sông Hậu (thuộc khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên) đã phát hiện hàng chục thanh thiếu niên dương tính với chất ma túy.