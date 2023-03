Rạng sáng mật phục, tóm gọn ổ nhóm 5 lần trộm cắp tiền công đức của Nhà Thờ Lớn

Sau khi phát hiện thấy có dấu hiệu lạ, kiểm tra camera, lực lượng bảo vệ của Nhà Thờ Lớn phát hiện một nhóm đối tượng đã trộm cắp tiền trong hòm công đức nên trình báo Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, hòm công đức của Nhà Thờ Lớn đặt bên trong khuôn viên nhà thờ. Lợi dụng lúc rạng sáng vắng vẻ, một nhóm đối tượng đã rủ nhau trộm cắp tiền trong hòm. Khi phát hiện thấy hòm công đức có dấu hiệu bị xê dịch, bảo vệ của Nhà Thờ Lớn đã kiểm tra hình ảnh qua camera, phát hiện bị trộm cắp nên trình báo Công an phường Hàng Trống.

Ngay sau đó, Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm đã giao nhiệm vụ cho lực lượng CSHS - Công an phường vào cuộc điều tra. Đêm 4 rạng sáng 5-3-2023, cán bộ chiến sĩ mật phục, “tóm gọn” 2 đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới và 1 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Các đối tượng lợi dụng đêm hôm vắng vẻ để trộm cắp

Thủ đoạn của chúng rất đơn giản, đối tượng sử dụng gậy đầu dính băng dính và đưa vào trong hòm để lấy tiền. Sau khi bắt giữ 3 đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định còn 1 đối tượng đang ở bên ngoài nên đã tổ chức bắt giữ.

Nhân thân của các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Văn Thuận, SN 2004, trú tại Quảng Phú, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Lương Văn Bính, SN 2006, trú tại Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; Lê Tuấn Anh, SN 1995, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Trần Đức Triệu, SN 2002, trú tại Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ, lấy đi số tiền hơn 10 triệu đồng.

Ổ nhóm đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức của Nhà Thờ Lớn

Thiếu tá Phạm Tất Hoàng - Phó trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết, ổ nhóm này đều là những đối tượng sống lang thang, tụ tập thành bầy đàn rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Ngay sau khi bắt được các đối tượng, Giáo xứ Chính Tòa gửi thư cảm ơn Công an phường Hàng Trống đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án. “Việc truy bắt được các đối tượng đã giúp cho Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội được an toàn trong các sinh hoạt tín ngưỡng tại Nhà thờ Chính Tòa” - Linh mục An - tôn Nguyễn Văn Thắng viết trong thư.

Cũng theo Thiếu tá Phạm Tất Hoàng, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự nói riêng và toàn địa bàn phường Hàng Trống nói chung được Công an phường tăng cường triển khai.

Trong đó, đơn vị phối hợp với lực lượng bảo vệ của Nhà Thờ Lớn, chùa Bà Đá thường xuyên tuần tra, kiểm soát; cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Công an phường để kịp thời trình báo khi có vụ việc xảy ra; phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho lực lượng Công an kịp thời xác minh, ngăn chặn; tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản…

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo An ninh thủ đô