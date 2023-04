Sau nắng nóng khốc liệt, miền Bắc lại đón không khí lạnh

Dự báo ngày 23- 24/4 sẽ có một đợt không khí lạnh về gây mưa ở miền Bắc và miền Trung. Đây có thể là đợt không khí lạnh cuối cùng về Việt Nam trong năm nay.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cuối mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (18/4), khu vực từ Nghệ An – Thừa Thiên Huế và Điện Biên, Sơn La có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ; ở Hòa Bình và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%.

Ngày 18/4, nhiều trạm đo ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục như Mường Lay (Điện Biên) 40.2 độ C, Mường La (Sơn La) 42.8 độ C, Yên Châu (Sơn La) 42.4 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ C....

Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi cao kỷ lục.

Dự báo trong ngày hôm nay, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%. Phía Đông Bắc Bộ ngày 19/4 có nắng nóng cục bộ; ngày 20/4 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4, từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo, ngày 23 - 24/4 sẽ có một đợt không khí lạnh về gây mưa ở miền Bắc và miền Trung. Đây có thể là đợt không khí lạnh cuối cùng về Việt Nam trong năm nay. Dịp này, vào các buổi chiều sẽ có những cơn mưa dông cục bộ ở khu vực phía Tây của các tỉnh Nam Trung Bộ, các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và phạm vi hẹp ở Tây Nam Bộ.

Vào thời điểm giao tranh giữa khối khí nóng và lạnh dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, gió giật, mưa đá. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết diễn biến rất khó lường, người dân cần chủ động có các biện pháp phòng tránh cho gia đình và chính bản thân mình. Không làm việc hoặc di chuyển khi ngoài trời xuất hiện dông mạnh, đề phòng gió mạnh gây tốc mái nhà hoặc làm đổ các nhà xưởng không kiên cố, nhà tạm; nhiều mảnh vỡ (các biển báo, mái nhà…) bị gió thổi bay có thể trở thành vật nguy hiểm. Hơn nữa, cần đề phòng tình trạng hệ thống đường ống ngầm có thể bị hỏng do tác động của rễ cây bị bật gốc gây mất an toàn.

Tháng 5 sẽ có nhiều đợt nắng nóng khốc liệt

Về thời tiết tháng 5 trên toàn quốc, cơ quan khí tượng dự báo vùng thấp nóng ở phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với cùng kỳ 2022. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một phần Nam Bộ. Nhiệt độ nhiều nơi sẽ tiếp tục tăng, nắng nóng sẽ bắt đầu khốc liệt, độ mạnh của nắng nóng sẽ rõ rệt hơn tháng trước. Nền nhiệt cả nước được dự báo sẽ cao hơn cùng kỳ 2022 từ 0.5-1 độ. Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ từ 27-29 độ, vùng núi cao 22-24 độ. Nhiệt độ trung bình tháng tại Trung Bộ 27.5-29.5 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình tháng tại Tây Nguyên 25-27 độ. Nhiệt độ trung bình tháng tại Nam Bộ 28.5-30 độ.

Lượng mưa tháng 5 có xu hướng thiếu hụt trên toàn quốc so với cùng kỳ năm trước. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động ở Biển Đông trong tháng 5. Trong đó, mưa dông có xu hướng gia tăng tại Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Theo dự báo, gió mùa Tây Nam cũng bắt đầu hoạt động khiến các tỉnh Tây Nguyên - Nam Bộ vào thời kỳ mưa dông thường xuyên. Trung Bộ sẽ diễn ra nắng hạn, ít mưa.

Về nhiệt độ, trong 2 tuần đầu tháng 5, nắng nóng bắt đầu xuất hiện gián đoạn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên. Khả năng cao sẽ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ trong thời kỳ này. Về lượng mưa, các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng 1-2 đợt mưa diện rộng. Đặc biệt các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng mưa vừa, mưa to.

Trong 2 tuần cuối của tháng 5, vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển. Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông sau mỗi đợt nắng nóng. Người dân cần đề phòng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ, lượng nắng và lượng mưa được dự đoán sẽ nhiều hơn so với 2 tuần đầu tháng.

Tại Tây Nguyên - Nam Bộ, mưa gia tăng dần trong giai đoạn nửa cuối tháng. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, theo đó nắng nóng suy giảm. Đây cũng là khoảng thời gian đầu mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa dông xuất hiện sẽ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, gió giật và sấm sét.

Tô Hội