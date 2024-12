101+ Stt chào năm mới hài hước, cap năm mới ngắn gọn, ý nghĩa khởi đầu 2025

Tiếng "cốc, cốc, cốc" gõ cửa năm mới 2025 đang đến gần, bạn đã kịp đăng những dòng trạng thái chào đón năm mới, gửi gắm những lời chúc ấm áp và tốt lành đến bạn bè, người thân chưa?

Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới 2025 với đầy niềm vui và hy vọng, VOH xin gợi ý bạn 100 stt chào năm mới, cap chúc năm mới ngắn gọn, hài hước nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Stt chào đón năm mới 2025 ý nghĩa

Status chào năm mới không chỉ là lời tạm biệt năm cũ để đón năm mới mà còn có thể giúp chúng ta gửi gắm những lời chúc, ước mong của mình. Vì vậy, trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa 2024 và 2025, bạn đừng quên chọn cho mình một dòng cap đón năm mới thật ý nghĩa để đánh dấu khoảnh khắc này.

Tạm biệt nhé 365 ngày đầy vui buồn đáng nhớ. Cùng đón chào 365 ngày đầy hy vọng và niềm vui. Viết riêng cho 2025: bình an, vui vẻ và thành công bạn nhé! Từ 2024 đến 2025, chúc mừng bạn đã có một hành trình đáng nhớ. Một hành trình mới đang mở ra, chúc chúng ta mỗi ngày đều như ý nguyện. Ngày đầu tiên của năm mới, chúc tôi và những người tôi yêu thương luôn bình an, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Mong rằng những điều còn tiếc nuối trong năm cũ sẽ mở đường cho một năm mới tốt đẹp hơn. Xin chào 2025! Chúc mọi người một năm đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới, chúc tất cả mọi người vui vẻ, bình an, hạnh phúc và thành công. Pháo hoa soi sáng khắp nhân gian, niềm vui đang lan tỏa khắp nơi, trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, hãy cùng nhau nói lời chúc mừng năm mới 2025! Kết lại chuyện cũ, hãy cùng nhau đón chào một năm mới đầy hy vọng. 2024, cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng tôi. 2025, xin được giúp đỡ nhiều hơn. Bước qua ngưỡng cửa thời gian, bắt đầu một hành trình mới. Xin chào đón năm mới 2025! Chúc cho những ngày tháng trong năm 2025 của bạn, ba bữa bốn mùa đều vui vẻ, thú vị. Năm mới vui vẻ và như ý nguyện nhé! Chẳng mong rực rỡ như pháo hoa, chỉ cầu bình an, đơn giản như khói bếp nhân gian. Mong rằng năm đổi, mùa qua nhưng chúng ta vẫn là chúng ta. Tạm biệt 2024, tạm biệt những điều không vui của ngày tháng cũ. Xin chào chương mới của cuộc đời. Năm mới chúc nhau sức khỏe dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, như ý, thành công. Xin gác lại mọi muộn phiền của năm cũ để đón năm mới toàn niềm niềm vui! Biết ơn một năm đã qua, biết ơn vì cả những người đã rời đi hay ở lại, biết ơn những lần gục ngã vì đã giúp ta mạnh mẽ và trưởng thành. Hy vọng năm mới sẽ mang đến trải nghiệm mới và giúp ta sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Những status tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2025 ý nghĩa. (Ảnh: Adobe)

Những status tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2025

1. Khép lại một chương, mở ra một hành trình mới. Xin chào 2025, tôi đã sẵn sàng khám phá những điều tuyệt vời phía trước!

2. Năm cũ khép lại, mang theo bao trải nghiệm quý giá. Năm mới mở ra, mang đến cơ hội để mỗi chúng ta tiếp tục hành trình cuộc sống với những mục tiêu mới.

3. Cảm ơn vì tất cả những bài học và kỷ niệm trong năm qua. Năm 2025, hãy đến và mang theo yêu thương, hạnh phúc nhé!

4. Những kỷ niệm và bài học của năm cũ chính là hành trang để chúng ta bước vào năm mới với sự trưởng thành hơn, sẵn sàng cho mọi thử thách.

5. Năm cũ – ta học cách mạnh mẽ, năm mới – ta chào đón bình an. Chúc mọi người năm 2025 đầy thi vị và tươi sáng!

6. Mỗi năm qua đi là thêm một lần ta học cách vượt qua thử thách. Hãy cùng đón nhận năm mới với tâm thế lạc quan và niềm vui mới.

7. Tạm biệt năm cũ với trọn vẹn yêu thương. Chào đón 2025, năm của những ước mơ và hoài bão mới. Nào, cùng nhau viết tiếp câu chuyện cuộc đời này!

8. Một năm cũ nữa trôi qua, nhưng những kỷ niệm thì ở lại mãi mãi. Mỗi khoảnh khắc là một cơ hội quý giá, vì vậy, hãy trân trọng từng giây phút của năm 2025.

9. Chào đón năm mới với trái tim rộng mở và đôi chân sẵn sàng bước vào cuộc hành trình tiếp theo. 2025, hãy là một năm tuyệt vời nhé!

10. Mỗi đêm giao thừa là một dấu mốc quan trọng, là lúc để ước nguyện cho năm mới và cảm ơn năm cũ. Chúc mừng năm mới 2025, năm của những hy vọng tràn đầy!

Stt chào năm mới ngắn gọn, cap năm mới hay

Năm mới đến rồi, chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa niềm vui, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp và gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người thông qua những dòng cap thú vị này.

Ting! Năm 2025 vừa gửi cho bạn một lời kết bạn. Tết đến xuân sang, chúc năm mới bình an. Mở cửa đón xuân sang, chúc bình an, may mắn! Gói lại muộn phiền của năm cũ, năm mới cầu mong mọi điều tốt lành. Đây là trang đầu tiên của năm mới. Năm mới, hành trình mới, thành công mới. Năm mới, con người mới. Chào 2025, chào mùa xuân rực rỡ và tràn đầy nhựa sống! Mừng cho sự kết thúc của một năm khó quên. Xin chào năm mới, xin chào những khởi đầu mới! Quá khứ khép lại, tương lai đầy hy vọng, chúc một năm 2025 rực rỡ! Năm mới đến rồi, chuyện cũ bỏ lại mình cùng tiến về phía trước! Một hành trình mới mở ra, xin chào năm mới rực rỡ và đầy hy vọng! Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Năm mới, chúc cho điều ước của mọi người đều trở thành sự thực. Đông qua xuân tới, năm mới mọi việc đều suôn sẻ, bình an. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng cho những khởi đầu mới. Mở cửa đón xuân, cầu chúc một năm bình an, như ý. Happy New Year! Chúc mọi người một năm ngập tràn may mắn và niềm vui. Chúc năm mới phú quý giàu sang, công việc như ý.

Cap năm mới dành cho bản thân

Khi kim đồng hồ dịch chuyển từ năm cũ sang năm mới, bạn muốn viết gì cho bản thân? Dưới đây là những câu status năm mới cực ý nghĩa dành cho mỗi người, bạn đừng ngại lưu lại và gửi chúng cho chính mình nhé!

Chào năm mới, chúc bản thân luôn yêu đời, gặp nhiều may mắn và vững bước trên con đường phía trước! Tự hào vì bản thân đã vượt qua 2024 dù gặp nhiều khó khăn, thử thách. Mong rằng 2025 sẽ là một năm thuận lợi và hứa hẹn hơn. Đón năm mới, chúc bản thân có đủ tự tin, đủ năng lượng và đủ can đảm để theo đuổi ước mơ của mình. Xin chào 2025. Đừng lo lắng tương lai, đừng nghĩ về quá khứ, hãy đi khắp thế gian, nhìn ngắm vạn vật và chào đón một năm mới đầy hứa hẹn. Bước đi dẫu chậm nhưng cảm ơn vì em đã không ngừng lại. Năm mới, hãy đón thật nhiều điều tốt đẹp nhé! Chẳng mong một đời gấm hoa chỉ mong tìm được đúng người cầm tay hạnh phúc đến nửa đời sau. Giữa vạn điều hối hả của cuộc sống, chỉ mong bình an, mạnh khỏe là đủ rồi. Chúc em năm mới túi nhiều tiền, tâm an nhiên, tim hạnh phúc. Giữa thế gian ồn ào náo nhiệt, chúc bản thân lúc nào cũng tìm được sự an yên. Chúc bạn, chúc tôi sống hết mình trong năm mới. Gan dạ, dũng cảm, không thỏa hiệp và thành công. Đông qua xuân tới, cảm ơn vì đã luôn bầu bạn, đồng hành cùng nhau. Chúc em chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời có đôi. Chúc em một năm an nhiên, tự tại và bình an. Năm mới, mong rằng mọi sự cố gắng của em đều được đền đáp xứng đáng. Đã sẵn sàng cho 2025, mong một năm không nuối tiếc, không muộn phiền, chỉ có niềm vui và những điều ý nghĩa. Cái cũ qua thì cái mới mới có thể tới. Mong em biết ơn quá khứ, sống tốt cho hiện tại và mong chờ vào tương lai. Chờ đợi là hạnh phúc, những điều tốt đẹp luôn ở phía trước. Phải đi qua những ngày đông giá rét ta mới biết yêu những ngày nắng ấm. Mong em đi qua bão giông vẫn có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Chúc một năm hạnh phúc và bình an! Năm mới, cảm ơn tôi đã luôn mạnh mẽ, biết yêu thương, biết quan tâm, biết trân trọng những điều tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng. Chỉ mong trên đoạn đường đời phía trước, sẽ luôn có người yêu thương, che chở vô điều kiện. Một năm với nhiều cảm xúc sắp qua, chúc bản thân vẫn luôn là chính mình và không ngừng tiến về phía trước.

Stt chào năm mới, tạm biệt năm cũ hài hước

Năm mới chúng ta phải ưu tiên những điều vui vẻ! Vì vậy, muốn đăng stt chào năm mới thì bạn nhất định phải tham khảo ngay loạt cap hài hước này.

2025, xin chúc mọi người 8386, mãi đỉnh, mãi đỉnh! Chính thức mở khóa 2025! Chào năm mới là cứ phải đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới mọi người nhé! Chúc em năm mới không cần phải chạy theo deadline, chỉ cần chạy theo niềm vui. Xin thông báo, mục tiêu 2025 là giảm số ký, tăng số dư và giữ nguyên sự dễ thương này! Năm mới năm me, chúc bạn hai lần cộng tươi! Tạm biệt 2024: cảm ơn nhưng không cần làm lại. Xin chào năm mới 2025, hy vọng được đối xử nhẹ nhàng hơn. Xin chào 2025, mong Thần Tài sẽ kéo mình ra khỏi danh sách đen. Nhắn nhẹ 2025, lòng đang trống vắng, cần được yêu thương. Năm mới đại cát đại lợi, có tiền có người yêu! Năm mới đến rồi, chúc các bạn hoàn thành KPI có người yêu, có vợ/chồng. Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn là con nít vẫn ưa lì xì. Chào xuân sang, chúc bạn năm mới thật chill, lộc tài đầy túi, mỹ miều chẳng lo. Đón năm mới, chúc bạn năm mới không bực tức, không đau nhức, tiền vào thơm phức. Năm mới, chúc bạn không bị deadline dí, chỉ bị tiền dí. Đầu xuân chúc bạn sức khỏe tràn trề, tình duyên phơi phới, quà cáp bao la, cả nhà no đủ. Mừng xuân mới, chúc bạn ăn nhiều không béo, trẻ khỏe, xinh đẹp, sớm có người thương. Năm mới sang, chúc mọi người công việc như ý, tiền vô tỉ tỉ, luôn cười hí hí. Mừng xuân sang, chúc bạn phát tài không phát phì. Nhân dịp chào năm mới, chúc bạn đẹp mà không cần app, vui mà không cần lý do, và luôn giàu năng lượng dù chẳng cần Red Bull.

Status chào năm mới tiếng Anh truyền cảm hứng, cảm xúc

Gửi stt chào năm mới bằng tiếng Anh với những thông điệp ý nghĩa đến bạn bè, người thân, đồng nghiệp… nhân dịp năm mới là một ý tưởng thú vị. Bởi những câu nói này không chỉ đơn giản là lời chúc mà còn là châm ngôn truyền cảm hứng sống cực hay.

1. Goodbye 2024! Another years filled with street memories and joyous time has passed. I will never for forget you. Thanks again.

Dịch: Tạm biệt năm 2024! Một năm nữa đầy ắp kỷ niệm đường phố và thời gian vui vẻ đã qua. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Cảm ơn một lần nữa.

2. Goodbye 2024 and Welcome 2025 Happy New Year! Let’s celebrate this blissful, cheerful, colorful New year. with a smile. Wish you a Happy new year.

Dịch: Tạm biệt năm 2024 và Chào đón năm mới 2025 vui vẻ! Hãy cùng chúc mừng năm mới hạnh phúc, vui vẻ và đầy màu sắc này. với một nụ cười. Chúc bạn năm mới hạnh phúc.

3. Flip the old page with a smile and embrace the new page 2024 with a warm welcome. Bye bye 2024. Happy New Year wishes to all.

Dịch: Hãy mỉm cười lật trang cũ và đón nhận trang mới 2024 với sự chào đón nồng nhiệt. Tạm biệt 2024. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

4. Time is like flowing water. It will not pass through your feet twice. Let the old water flow and new water wet your feet. Advance New Year wishes 2025!

Dịch: Thời gian như dòng nước trôi đi. Nó sẽ không đi qua chân bạn hai lần. Hãy để dòng chảy cũ qua đi và dòng nước mới làm ướt chân bạn. Chúc mừng năm mới 2025!

5. Don’t regret leaving the good old 2024 and enter the new exiting year with grace. Sending you all the happy New Year messages 2025. Happy New Year!

Dịch: Đừng tiếc nuối khi rời bỏ năm 2024 tuyệt vời và bước sang năm mới đầy duyên dáng. Gửi đến các bạn những lời chúc mừng năm mới 2025. Chúc mừng năm mới!

6. Lighten up your ambiances with your good deeds and make way for happiness with your sweet smile this New Year. Goodbye 2024 Welcome 2025 New Year.

Dịch: Hãy thắp sáng bầu không khí của bạn bằng những việc tốt và mở đường cho hạnh phúc bằng nụ cười ngọt ngào của bạn trong năm mới này. Tạm biệt 2024, chào mừng năm mới 2025!

7. Goodbye, 2024! You’ve been a chapter of growth and learning. Here’s to a brighter, better year ahead.

Dịch: Tạm biệt, 2024! Đây là một năm của sự trưởng thành và học hỏi. Chúc bạn sẽ có một năm tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn ở phía trước.

8. Cheers to the memories made in 2024. Let’s welcome 2025 with open arms and new opportunities.

Dịch: Nâng ly chúc mừng những kỷ niệm đã tạo nên trong năm 2024. Hãy chào đón năm 2025 với vòng tay rộng mở và những cơ hội mới.

9. As 2024 closes, I leave behind the challenges and carry forward the lessons learned. Onward to the new adventures of 2025!

Dịch: Năm 2024 là một năm có những thăng trầm, nhưng vượt qua tất cả, tôi đã tìm thấy sức mạnh và sự kiên cường. Mong chờ những gì tiếp theo trong năm 2025.

10. 2024 was a year of ups and downs, but through it all, I found strength and resilience. Looking forward to what’s next!

Dịch: 2024 là một năm đầy thăng trầm, nhưng qua tất cả, tôi đã tìm thấy sức mạnh và sự kiên cường. Hãy hướng tới những điều sắp tới!

11. Cheers to a new year and another chance for us to get it right. - Oprah Winfrey

Tạm dịch: Nâng ly chúc mừng năm mới và một cơ hội mới để chúng ta có thể làm điều đúng đắn.

12. Write it on your heart that every day is the best day in the year. - Ralph Waldo Emerson

Tạm dịch: Hãy ghi nhớ rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm.

13. Tomorrow is the first blank page of a 365-page book. Write a good one. - Brad Paisley

Tạm dịch: Ngày mai là trang đầu tiên của cuốn sách 365 trang. Hãy viết nên một câu chuyện thật đẹp.

14. The object of a New Year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul… - Gilbert K. Chesterton

Tạm dịch: Mục đích của năm mới không phải là chúng ta có thêm một năm mới mà là có một tâm hồn mới.

15. What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year. - Vern McLellan

Tạm dịch: Những gì năm mới mang đến cho bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những điều bạn mang đến cho năm mới.

16. An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves. - William E. Vaughan

Tạm dịch: Người lạc quan thức đến nửa đêm để đón chào năm mới. Người bi quan thì thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

17. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. - C.S. Lewis

Tạm dịch: Bạn không bao giờ quá già để đặt ra một mục tiêu mới hoặc ấp ủ một giấc mơ mới.

18. Every moment is a fresh beginning. - T.S. Eliot

Tạm dịch: Mỗi khoảnh khắc đều là một khởi đầu mới.

19. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. - Paulo Coehlo

Tạm dịch: Nếu bạn có đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt thì cuộc sống sẽ trao cho bạn một lời chào mới.

20. Every new beginning comes from some other beginning's end. - Seneca

Tạm dịch: Mỗi khởi đầu mới đều bắt nguồn từ sự kết thúc của một khởi đầu khác.

21. It's never too late to become who you want to be. I hope you live a life that you're proud of, and if you find that you're not, I hope you have the strength to start over. - F. Scott Fitzgerald

Tạm dịch: Không bao giờ là quá muộn để trở thành người mà bạn muốn trở thành. Tôi hy vọng bạn sống một cuộc đời mà bạn cảm thấy tự hào, nếu thấy rằng mình chưa đạt được điều đó, tôi hy vọng bạn có đủ sức mạnh để bắt đầu lại từ đầu.

22. Each year's regrets are envelopes in which messages of hope are found for the New Year. - John R. Dallas Jr.

Tạm dịch: Sự tiếc nuối của mỗi năm chính là những chiếc phong bì chứa đựng thông điệp hy vọng cho năm mới.

23. A New Year has tiptoed in. Let's go forward to meet it. - Anusha Atukorala

Tạm dịch: Một năm mới đã tới. Hãy tiến lên phía trước để chào đón nó.

We are the authors of our destinies. - Nike Campbell-Fatoki

Tạm dịch: Chúng ta là tác giả cho số phận của chính mình.

24. I have found that if you love life, life will love you back. - Arthur Rubenstein

Tạm dịch: Tôi nhận ra rằng nếu bạn yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ yêu lại bạn.

25. We all get the exact same 365 days. The only difference is what we do with them. - Hillary DePiano

Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều có 365 ngày giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là chúng ta làm gì với chúng.

26. There are better things ahead than any we leave behind. - C.S. Lewis

Tạm dịch: Có những điều tốt đẹp hơn ở phía trước, tốt đẹp hơn so với bất kỳ điều gì chúng ta đã để lại phía sau.

27. This is a new year. A new beginning. And things will change. - Taylor Swift

Tạm dịch: Đây là một năm mới. Một khởi đầu mới. Và mọi thứ sẽ thay đổi.

28. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. - Albert Einstein

Tạm dịch: Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay và hy vọng vào ngày mai.

29. Any new beginning is forged from the shards of the past, not from the abandonment of the past. - Craig Lounsbrough

Tạm dịch: Bất cứ sự khởi đầu nào cũng được tạo nên từ những mảnh vỡ của quá khứ, chứ không phải từ việc bỏ rơi quá khứ.