"Tác động vật lý" với vợ, cán bộ thuế bị phạt 15 triệu đồng

Trong lúc cãi nhau, ông T.V.T. dùng đèn pin gắn ắc quy tự chế "vung" vào người vợ.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt hành chính ông T.V.T. (44 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) 15 triệu đồng về hành vi "sử dụng các công cụ phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên trong gia đình".

Cụ thể, trong quá trình cãi nhau, người đàn ông này cầm bình ắc quy tự chế có nối với đèn chiếu sáng "vung trúng người vợ". Hành vi của ông T. không đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự nên Công an huyện Thanh Chương đã báo cáo vụ việc gửi Công an tỉnh Nghệ An. Cơ quan công an sau đó có công văn gửi UBND tỉnh này đề xuất xử lý vụ việc vi phạm hành chính.

Cán bộ Chi cục Thuế bị phạt 15 triệu đồng vì "tác động vật lý" với vợ (hình minh họa).

"Bình thường, vợ chồng ông T. chung sống hòa thuận, không có điều tiếng gì. Sau khi sự việc xảy ra, hai vợ chồng đã làm hòa", nguồn tin từ chính quyền nơi ông T. cư trú cho hay.

Căn cứ Nghị định 144/202/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xử phạt ông T. với mức tiền nói trên.

Ngoài xử phạt hành chính 15 triệu đồng, ông T. không bị áp dụng hình thức phạt bổ sung hay khắc phục hậu quả.

Được biết, ông T.V.T. hiện đang công tác tại một Chi cục thuế cấp huyện.