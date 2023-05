Tạm giữ gã đàn ông dùng "clip nóng" tống tiền chồng của người tình

Nguyễn Lê Thành Duy quay clip sau mỗi lần ân ái, sau đó gã dùng những đoạn "clip nóng" đó để tống tiền chồng của người tình.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết trên Sài Gòn giải phóng, Công an TP.Cao Lãnh phối hợp với Công an phường Mỹ Phú bắt quả tang đối với đối tượng Nguyễn Lê Thành Duy (tên thường gọi Nhí, sinh năm 1981, ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, nghi phạm Duy quen biết và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ ở huyện Cao Lãnh, dù cả hai đã có gia đình riêng. Trong những lần hai người hẹn hò "tâm sự", Duy dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái.

Nghi phạm Nguyễn Lê Thành Duy. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Anh T. là chồng người phụ nữ nói trên phát hiện vụ việc, ngăn cản vợ không được nên liên lạc với Duy.

Sau đó, nghi phạm Duy nhiều lần gọi điện thoại đe dọa anh T. yêu cầu đưa tiền, nếu không gã sẽ phát tán các đoạn clip của vợ anh T. lên mạng xã hội.

Theo VietnamNet, do sợ mất uy tín, anh T. đã 2 lần đưa tiền cho Duy, tổng cộng 6 triệu đồng. Hôm 4/5, Duy tiếp tục gọi điện cho anh T. để tống tiền. Anh T. đến Công an TP Cao Lãnh trình báo vụ việc.

Chiều 5/5, tại quán cà phê ở phường Mỹ Phú, khi Duy đang nhận 7 triệu đồng từ anh T. thì Công an ập vào bắt quả tang.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Việt Hương (T/h)