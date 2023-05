Thảm đỏ LHP Cannes ngày 3: Chung Sở Hy sánh đôi Cung Tuấn, Chompoo Araya diện mốt lạ bên dàn mỹ nhân

Adriana Lima, Aishwarya Rai, Củng Lợi, Lizzo... biến thảm đỏ LHP Cannes 2023 ngày 3 thành sàn diễn thời trang.

Vào ngày 19/5, thảm đỏ ngày 3 của LHP Cannes 2023 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám như Harrison Ford, Adriana Lima, Aishwarya Rai, Củng Lợi, Lizzo... Thảm đỏ buổi công chiếu phim Indiana Jones And The Dial Of Destiny bỗng biến thành sàn diễn thời trang, "vườn bông nhan sắc" của các ngôi sao.

2 cặp đôi Harrison Ford - Calista Flockhart và Củng Lợi - Jean-Michel Jarre đã trở thành tâm điểm với những cái nắm tay, cử chỉ tình tứ. Bên cạnh đó, nữ rapper Lizzo hóa thân thành đóa hồng đỏ độc đáo trên thảm đỏ, nổi bật lấn át cả dàn khách mời hôm nay.

Vợ chồng Harrison Ford - Calista Flockhart nắm tay nhau tình tứ trên thảm đỏ. Đây là 1 trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất LHP Cannes ngày 3

Minh tinh Củng Lợi xuất hiện lộng lẫy với chiếc váy đỏ rực. Cô không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nắm tay chồng Jean-Michel Jarre sánh đôi trên thảm đỏ

Rapper đình đám Lizzo hóa thân thành đóa hoa hồng khổng lồ và vô cùng ấn tượng, "chặt đẹp" toàn bộ khách mời trong ngày hôm nay

"Bà hoàng showbiz Thái" Chompoo Araya tiếp tục trở thành tâm điểm trong ngày thứ 3 đi thảm đỏ. Cô không diện váy lộng lẫy nữa, thay vào đó là bộ bodysuit lạ mắt

Hoa hậu thế giới 1994 Aishwarya Rai "cân" đẹp bộ váy kén dáng

Adriana Lima chưa lấy lại được vóc dáng sau khi sinh con, nhưng điều đó không làm thiên thần Victoria's Secret này bớt xinh đẹp và quyến rũ

Karlie Kloss đẹp lộng lẫy trong những tháng cuối thai kỳ

Chung Sở Hy và Cung Tuấn là cặp đôi siêu hot của phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach đem đến diện mạo lộng lẫy tại thảm đỏ Cannes

Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere hóa công chúa xinh đẹp tại Cannes 2023

Nữ diễn viên Con Nhà Siêu Giàu Châu Á - Gemma Chan