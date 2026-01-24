Tôi đã chữa khỏi bệnh vảy nến ở Bảo Thanh Đường

Đó là niềm vui sướng của chị Nguyễn Thúy Hằng nhà ở đường Lạc Long Quân, Q.11, TPHCM với nụ cười trên môi khi bước vào cửa phòng khám chị cảm ơn lương y đã điều trị hết bệnh vẩy nến cho chị, chị cho biết: "Nhờ các lương y Bảo Thanh Đường đã đem lại niềm tin và hạnh phúc cho tôi".

Chị kể: "Tôi bị vẩy nến đã ba năm rồi, lúc đầu vì thấy có vài vết nhỏ nên không quan tâm lắm, khi bệnh phát đầy người rồi sinh ra đau đớn các khớp, sáng ngủ dậy vẩy rơi đầy làm tôi thấy mặc cảm và cũng ngại gần gủi với chồng, càng lo lắng thì bệnh càng phát nhiều hơn, những tưởng tôi sẽ sống chung với căn bệnh này, đến khi có người bạn giới thiệu ở Bảo Thanh Đường chuyên chữa bằng đông y rất nổi tiếng, nên đã tìm đến, được lương y tư vấn và động viên tôi đã hiểu rõ hơn về bệnh vảy nến và có niềm tin để bắt đầu điều trị, tháng đầu dùng thuốc bệnh giảm rất nhiều và sau hơn 6 tháng bệnh tôi đã hết hẳn hoàn toàn, các khớp không còn đau nữa, sức khỏe lại tốt lên, da hồng hào lại. Bao lời để tả hết sự vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc đến với lương y Bảo Thanh Đường."

Bệnh vẩy nến làm mất tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe. Cần sớm điều trị tránh để bệnh trở thành mãn tính.

Tại phòng khám Bảo Thanh Đường, rất đông người chờ khám: người bị chàm, người bị rụng tóc, người bị vẩy nến, và các bệnh ngoài da khác... có những bệnh nhân rất nặng, nhiều bệnh nhân phải dìu vào. Từ lâu Bảo Thanh Đường đã có phương thuốc chữa bệnh vẩy nến nổi tiếng cùng những bí quyết riêng độc đáo; những loại thảo dược quý phải kỳ công tìm kiếm tận những nơi rừng núi heo hút; để có thuốc tốt nhằm chữa bệnh vảy nến môt cách hiệu quả nhất. Cái hay, độc đáo của Bảo Thanh Đường là thuốc uống ngoài hết bệnh còn tốt cho sức khỏe; nâng cao thể lực; tại các địa chỉ phòng khám của hệ thống Bảo Thanh Đường, người bệnh sẽ được các lương y trực tiếp xem mạch, tư vấn và hướng dẫn cách dùng thuốc 1 cách cụ thể, cũng như theo dõi và chữa trị cho đến khi hết bệnh.

Phát hiện và điều trị sớm bệnh vẩy nến, tránh để bệnh phát toàn thân ảnh hưởng đến khớp và các biến chứng khác.

Các thuốc của Bảo Thanh Đường cho công dụng hiệu quả giảm bớt các triệu chứng khó chịu, bong tróc vẩy, ngứa, nâng thể trạng cho người bệnh và ngăn ngừa những biến chứng do bệnh vẩy nến gây ra; những thành phần thảo dược đã được các lương y đúc kết; nhằm điều trị tận gốc các bệnh, đồng thời dùng lâu dài rất tốt cho sức khỏe không gây bất kỳ phản ứng phụ nào. Phần đông những người mắc bệnh vẩy nến thường không để ý đến bệnh mà đi chữa trị ngay từ thời gian đầu, bệnh tiềm ẩn và âm thầm tàn phá cơ thể, đến khi thấy bệnh phát nhiều mới đi chữa, càng lo lắng nhiều, bệnh càng trầm trọng và suy sụp, bệnhvẩy nến cũng là thủ phạm hàng đầu gây ra trục trặc của đời sống vợ chồng, giao tiếp... Bảo Thanh Đường đã điều trị dứt điểm căn bệnh vẩy nến quái ác bằng các thảo dược thiên nhiên 100% nên ngoài việc hết bệnh không tái phát, các vấn đề khác đều được giải toả, sức khỏe được tốt lên.

Như lời chị Hằng đã bày tỏ: "Với Đông Y Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lớn mà tôi biết và rất khâm phục. Bên cạnh đó, giá cả lại phải chăng đã thực sự làm nên 1 thương hiệu vàng, điểm đến uy tín cho người bệnh, điều quan trọng là sự quan tâm, tư vấn và điều trị nhiệt tình của các lương y đã đem lại niềm tin tuyệt đối cho tôi cùng sự biết ơn vô hạn của tôi đã được chữa hết bệnh".

