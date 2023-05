Truy tố bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu

Quá trình làm đại lý cấp 2, Phạm Quang Hải đã thực hiện các giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu và người chơi sử dụng Rik để đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club với tổng doanh số 1.901.727.544 Rik, tương đương số tiền 1.578.433.862 đồng, thu lợi bất chính số tiền 21.783.368 đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Quang Hải (SN 1987, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Theo đó, cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2017 đến ngày 09/8/2017, Phạm Quang Hải đã đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “quanghaiquanghai”, tên hiển thị “dailyhainet” cho đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để giao dịch mua, bán Rik nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Quá trình làm đại lý cấp 2, Phạm Quang Hải đã thực hiện các giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu và người chơi sử dụng Rik để đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club với tổng doanh số 1.901.727.544 Rik, tương đương số tiền 1.578.433.862 đồng, Phạm Quang Hải thu lợi bất chính số tiền 21.783.368 đồng.

Mỗi phiên đánh bạc qua game Rikvip con bạc có thể “đốt” hàng chục triệu đồng.

Hiện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển bản Cáo trạng cùng hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân tỉnh Hà tĩnh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Được biết, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), cầm đầu hoạt động từ 18.4.2015, đến tháng 8.2017 thì bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Đường dây gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.

Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội năm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền’’.

Khánh Ngân