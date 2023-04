Tupperware có nguy cơ đóng cửa

Hãng gia dụng Mỹ Tupperware vừa cảnh báo có nguy cơ phải ngừng hoạt động, chỉ 3 năm sau khi hãng ghi nhận doanh thu bất ngờ tăng vọt trong thời đại dịch.

Trong hồ sơ chứng khoán mới nhất, thương hiệu đồ gia dụng 77 năm tuổi này cho biết họ có "nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động liên tục".

Sau thông tin này, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Orlando (Mỹ) đã giảm 50% xuống còn 1,22 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm qua. Chỉ riêng trong năm nay, cổ phiếu của hãng gia dụng này đã giảm 70%.

Tupperware đang nỗ lực thu hút những khách hàng trẻ tuổi bằng những sản phẩm mới hơn và hợp thời hơn (Ảnh: Getty).

Tupperware cho biết công ty có thể sẽ không trả được một số khoản nợ, một phần do thiếu tiền mặt vì chi phí lãi vay cao hơn. Họ cũng đang xem xét bán một số bất động sản hoặc cắt giảm một số bộ phận kinh doanh khác của doanh nghiệp trong nỗ lực tinh gọn bộ máy hoạt động.

Trong một tuyên bố, Miguel Fernandez - Giám đốc điều hành Tupperware cho biết: "Tupperware đang bắt đầu quá trình chuyển hướng hoạt động. Hôm nay là một bước đi quan trọng của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề vốn và tình hình thanh khoản. Công ty đang làm mọi thứ trong khả năng có thể để giảm thiểu tác động của những sự kiện gần đây".

Theo vị CEO này, Tupperware đang tìm kiếm các nguồn tài chính bổ sung để giải quyết tình hình tài chính của mình.

Tuy vậy, công ty này cũng cảnh báo họ có thể phải đối mặt với việc bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán New York do chậm nộp báo cáo thường niên. Họ cũng cho biết kết quả tài chính qua kiểm toán có thể sẽ tồi tệ hơn so với báo cáo ban đầu của công ty.

Trong những năm gần đây, Tupperware đã phải chật vật để cạnh tranh với các đối thủ. Hãng đã phải nỗ lực thu hút những khách hàng trẻ tuổi bằng những sản phẩm mới hơn và hợp thời hơn.

Hồi tháng 10 năm ngoái, hãng đã đạt được thỏa thuận bán sản phẩm tại siêu thị Target. Cùng tháng đó, họ cũng đàm phán lại với các bên cho vay nhằm giúp công ty linh động hơn.

Tupperware cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện từ các nhà đầu tư. Họ cáo buộc hãng gia dụng này đã che giấu "các vấn đề nghiêm trọng" trong báo cáo tài chính của công ty.