Vết trượt dài của cựu sinh viên công nghệ thông tin sau khi “dính” vào cá độ bóng đá

Do am hiểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, một cựu sinh viên của một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội đã chuẩn bị đồ nghề, thực hiện trộm cắp hàng loạt linh kiện máy tính của các quán game trên địa bàn thành phố để bán lấy tiền tiêu xài.

Thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Đồng Tâm đã bắt giữ Lê Đức Thiện (SN 1998, trú tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), là cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin của một trường Đại học nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội, do có liên quan đến vụ trộm linh kiện máy tính của hàng loạt quán game Internet trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Lê Đức Thiện.

Theo cơ quan chức năng cung cấp, trong thời gian theo học ngành công nghệ thông tin, Thiện vừa tranh thủ làm thêm công việc lập trình viên cho một công ty tư nhân. Đến đầu năm 2022, Thiện tốt nghiệp.

Trong thời gian làm việc tại một công ty tư nhân, có người đã đến tận nơi Thiện làm việc để đòi nợ khoảng 1 tỷ đồng, lúc này mọi người mới vỡ lẽ rằng Thiện vướng vào cá độ bóng đá. Cũng chính vì lý do này mà tháng 7/2022, Thiện bị sa thải.

Vì không muốn tương lai của con mình lỡ dở, gia đình Thiện cố gắng vay mượn, trả nợ thay cho Thiện, Thiện sau đó cũng về quê Quảng Ninh sinh sống. Tuy nhiên, Thiện cũng chỉ ở Quảng Ninh được khoảng 4 tháng rồi lại lên Hà Nội sống, “vật vờ” tại các quán game Internet. Để có tiền trang trải cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, Thiện nhận thêm việc lập trình do các đồng nghiệp cũ giới thiệu.

Vẫn thiếu tiền tiêu, Thiện vay bạn bè, đến khi không còn ai cho vay, cựu sinh viên bắt đầu nảy sinh suy nghĩ phạm pháp đó là đi trộm cắp linh kiện máy tính tại các quán game Internet. Am hiểu trong lĩnh vực này, biết được giá trị của từng loại linh kiện nên Thiện đã lập kế hoạch chi tiết.

Đầu tiền, đối tượng chuẩn bị 1 kìm cộng lực, 1 tua vít, 1 kìm sắt để vào trong balo và đến các quán game Internet chơi. Lợi dụng lúc quản lý các quán game không có ở quầy, đối tượng đã sử dụng các công cụ mang theo cắt hộp máy, mở vít trộm cắp CPU và thanh RAM của máy, sau đó cho vào trong balo rồi trốn khỏi hiện trường.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh của cơ quan công an thể hiện, từ tháng 3/2023 đến khi bị bắt giữ, với thủ đoạn như trên, Lê Đức Thiện đã gây ra tổng cộng 6 vụ trộm cắp linh kiện máy tính tại các quán game Internet trên địa bàn phường Đồng Tâm - quận Hai Bà Trưng, Cổ Nhuế - quận Nam Từ Liêm, Phương Liệt - quận Thanh Xuân. Tổng giá trị tài sản đối tượng trộm cắp được là khoảng trên 40 triệu đồng.

Tài sản trộm cắp được, Thiện nói dối là đồ của cá nhân và mang bán cho một số cửa hàng trên phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng với giá từ 3 – 4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đối tượng ăn tiêu hết.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tư Viễn