Xôn xao thông tin Taeyang (Big Bang) sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Nghệ sĩ Taeyang từ nhóm Big Bang đã được ban tổ chức xác nhận sẽ tham gia festival âm nhạc tại Hội An vào ngày 17 và 18/6.

Ngày 23/5, đại diện của Seen Festival đã xác nhận rằng Taeyang sẽ tham gia sự kiện diễn ra vào ngày 17/6. Trước đó, thông tin về Seen Festival đã lan truyền trên mạng xã hội, cho biết sự kiện này sẽ diễn ra trong 2 ngày 17-18/6 tại Hội An và có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như BoA, Taeyang, KARD, aespa, Somi... Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có Taeyang là nghệ sĩ được ban tổ chức xác nhận tham gia.

"Sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám là các ngôi sao, ban nhạc Hàn Quốc cùng boyband hàng đầu xứ sở Chùa Vàng", thông báo từ ban tổ chức.

Taeyang sẽ đến Hội An vào giữa tháng 6.

Thông tin này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam, bởi Taeyang là một thành viên của Big Bang - nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc. Trước đây, Big Bang từng ra mắt với 5 thành viên gồm T.O.P, Taeyang, Daesung, G-Dragon và Seungri. Bất chấp những tranh cãi, Big Bang đã có đóng góp quan trọng trong việc đưa Kpop vươn ra thị trường quốc tế. Nhóm đã dẫn đầu trong dòng nhạc hip hop và góp phần phổ biến thể loại này trong Kpop suốt một thời gian dài.

Người hâm mộ phấn khích trước tin Taeyang đến Hội An biểu diễn.

Năm 2023, Taeyang (sinh năm 1988) thu hút sự quan tâm khi hợp tác với Jimin ra mắt single Vibe. Sau đó, nam ca sĩ thông báo phát hành album Down to Earth, dự kiến ra mắt vào ngày 25/4. Đây là album solo đầu tiên của Taeyang sau 6 năm, đồng thời đánh dấu chặng đường hoạt động mới sau khi rời YG.

Cách đây không lâu, khi được hỏi về việc Big Bang tái hợp trong tương lai, Taeyang cho biết: "Hiện tại, khó có thể nói trước được điều gì. Nếu các thành viên tiếp tục hoạt động quảng bá, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để gặp gỡ người hâm mộ".

Phương Linh (T/h)